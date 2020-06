Avatar_shz von shz.de

28. Juni 2020, 15:01 Uhr

Mit dem Alter verändern sich die Menschen. Nicht alle, aber doch recht viele. Plötzlich heißt es im Bekanntenkreis: Was ist denn in den gefahren, hat er doch früher nicht gemacht. Gerade wurde gemeldet, das frühere Aushängeschild der Linken, Horst Mahler, mittlerweile 84 Jahre alt, sitze noch immer im Gefängnis. Weil er den Holocaust leugnet. Bei anderen sind die politischen Veränderungen nicht ganz so dramatisch. Ex-Kanzler Gerhard Schröder zum Beispiel sollte sich besser auf keinem SPD-Parteitag mehr sehen lassen. Wieder andere machen Fehler, die sie in jüngeren Jahren vermieden hätten. Wolfgang Schäuble nahm ungefragt seinen Parteifreund Philipp Amthor in Schutz, obwohl er als Chef der Bundestagsverwaltung noch über den jungen Mann richten soll. Prompt kommt der Hinweis, auch Schäuble sei schon einmal über einen Geldkoffer gestolpert. Und Horst Seehofer hatte vor, eine TAZ-Kolumnistin zu verklagen, weil ihm ein in der Tat verunglückter Text missfallen hatte. Erst die Kanzlerin brachte den Innenminister zur Vernunft. Es stimmt, Alter schützt vor Torheit nicht. Manchmal fördert es sie sogar.