Altenpflegepreis geht an Unternehmen aus Neustadt

von Margret Kiosz

06. Dezember 2019, 21:25 Uhr

Kiel | Zum 16. Mal wurde gestern in Kiel der Schleswig-Holsteinische Altenpflegepreis übergeben. Sozialminister Heiner Garg (FDP) überreichte die mit 3000 Euro dotierte Auszeichnung an Ameos Pflege Holstein in Neustadt für ihr Projekt zur Personalgewinnung in Marokko. 13 Bewerberinnen und Bewerber erhielten eine Zusage, von denen im September bereits neun die Ausbildung antraten.

Der mit 2000 Euro dotierte zweite Preis ging an den Landessportverband für die Entwicklung und Förderung eines Bewegungsprogramms für pflegebedürftige Menschen. Ausgebildete Übungsleiter aus Sportvereinen machen mit ihnen Sitzgymnastik und Sitztänze, trainieren Koordination und kognitive Fähigkeiten. Bereits 30 Pflegeeinrichtungen im nördlichen Schleswig-Holstein haben in örtlichen Sportvereinen einen verlässlichen Kooperationspartner gefunden.

Den dritten Preis über 1000 Euro überreichte Garg dem AWO Servicehaus Am Wohld in Kiel für die Integration einer gehörlosen Mitarbeiterin. Das Team setzt auf neue Kommunikationsstrukturen und Aufgabenverteilung: Schwächen können durch Stärken kompensiert werden. „Das Projekt zeugt von großem Engagement und dem Willen, die neue Mitarbeiterin in ein Berufsfeld einzuarbeiten“, so das Urteil der Jury. Insgesamt waren zehn Projekte nominiert worden.

„Mit dem Wettbewerb würdigt das Land die hervorragende Arbeit der professionellen Pflegekräfte und die vielen in der Pflege ehrenamtlich Tätigen“, erklärte Garg. Die vorgestellten Praxisbeispiele seien nicht nur vorbildlich, sondern zeigten auch die große Bandbreite der Arbeit in der Pflege. Wichtig sei es, junge Menschen für die Pflege zu begeistern und das Image des Berufs nicht schlecht zu reden. Auf die Frage, ob die Pflichtmitgliedschaft in der neuen Pflegekammer – die landesweit für Demonstrationen sorgt – nicht auch eine abschreckende Wirkung für Berufseinsteiger hat, sagte Garg: „Dass Projekte und Initiativen, die sich die Politik vornimmt, mal nicht so funktionieren, wie man sich das gedacht hat, gehört zum politischen Tagesgeschäft dazu“. Die Pflegeberufekammer bleibe umstritten, „in der Politik genauso wie unter den betroffenen Menschen, die im Pflegeberuf arbeiten“. Sie müsse jetzt um Akzeptanz kämpfen und „konstruktiv zu Verbesserungen im Sinne der Pflegekräfte beitragen“.