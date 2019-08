Als erster Landesverband: Nord-FDP will Frauenquote

Landesvorstand berät am Montag über entsprechende Vorlage

von Dieter Schulz

30. August 2019, 18:45 Uhr

kiel | Als erster FDP-Landesverband wollen die Nord-Liberalen eine verbindliche Frauenquote für Führungspositionen und Mandatsträger einführen. Das geht aus einem Arbeitspapier hervor, über das der Landesvorstand am kommenden Montag beraten will. Darin heißt es, die FDP habe in den vergangenen 20 Jahren versucht, den Frauenanteil zu erhöhen, jedoch habe keine der Maßnahmen die gewünschte Wirkung erzielt. Im Gegenteil – inzwischen sei der Frauenanteil in der Landespartei auf 23,8 Prozent gesunken.

Mit einer Quote für Frauen in Funktionen und Mandaten soll die Partei nun für weibliche Mitglieder attraktiver werden. Geplant ist, Frauen nach einem bestimmten Schlüssel überproportional bei der Besetzung von Führungspositionen und Kandidatenlisten zu berücksichtigen. Auf Landesebene sollen dies zum Beispiel 15 Prozentpunkte über der tatsächlichen Frauenquote sein – statt jeder vierten müsste künftig jede dritten Position verpflichtend mit Frauen besetzt werden. Die stellvertretende Landeschefin Anita Klahn, die das Papier mit erarbeitet hat, erklärte: „Es ist kein Geheimnis, dass der Frauenanteil in der FDP niedrig ist. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir als erster Landesverband nicht nur das Problem benennen, sondern konkrete Handlungsempfehlungen entwickelt haben. Für die FDP ist das ein großer Schritt und wahrscheinlich werden wir im Landesvorstand sehr lebendig über unsere Vorschläge diskutieren.“

FDP-Landeschef Heiner Garg zeigt sich dankbar für die Initiative der liberalen Frauen: „Die Idee, die Höhe der Selbstverpflichtung zu flexibilisieren, halte ich für gut. So setzen wir uns hohe, aber realistische Ziele, die auf der einen Seite den Frauenanteil erhöhen, auf der anderen Seite aber insbesondere die Orts- und Kreisverbände nicht vor ein unlösbares Problem stellen. Als nächsten Schritt werden wir die Vorschläge im Landesvorstand intensiv diskutieren.“

Kritik kommt überraschender Weise von den Jungliberalen. Deren Landesvorsitzender Maximilian Mordhorst begrüßte zwar den überfälligen Prozess zur Förderung der Diversität innerhalb der Partei, erklärte jedoch: „Innerhalb des Landesverbandes die Frage des Geschlechtes über das demokratische Votum zu erheben, ist mit dem liberalen Grundgedanken nicht vereinbar und löst keines der Probleme.“

Viel mehr brauche es generell mehr weibliche Mitglieder in der Basis statt durch Quoten in Gremien, so Mordhorst und erklärte, dies sei nur durch „kluge Veranstaltungen, eine aktiv-einbindende Partei und die breite Themenpalette, die das liberale Spektrum bietet" erreichbar.