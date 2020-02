Als die Touristen noch Gäste hießen

von Ove Jensen

05. Februar 2020, 12:12 Uhr

Sylt | Es sind die Details, die einst ganz selbstverständlich waren und heute völlig fremd erscheinen, die einem Film wie diesen die besondere Würze verleihen. Immer wieder sieht man hier auf den Autos, die durch die Sylter Dünenlandschaft fahren, auf dem Nummernschild nicht das heute so vertraute Kürzel „NF“ für Nordfriesland, sondern „NIB“ – was für Niebüll steht, die Kreisstadt des untergegangenen Kreises Südtondern, zu dem Sylt bis 1970 gehörte.

„Mythos im Meer“ heißt der Film vom Claus Oppermann und Sven Bohde. Die beiden Kieler haben private Filmaufnahmen aus sechs Jahrzehnten zusammengetragen und zu einem Porträt der Insel montiert, das den Zuschauer in nostalgischen Gefühlen baden lässt und zugleich eine Sozialstudie liefert, eine Geschichtsstunde und ein Lehrstück darüber, wie der Tourismus eine Region gleichzeitig am Leben hält und sogar richtig reich macht, ihre Identität aber auch nahezu vollständig zerstört: „Schade, dass es immer dunkler wird“, sagte eine alte Sylterin, die Filmmaterial zur Verfügung gestellt hatte und nun von Oppermann und Bohde interviewt wurde. Was sie damit meint: Wenn der Sommer vorbei ist, stehen in ihrer Straße inzwischen fast alle Häuser leer. Nur in dreien brennt noch Licht. Da wohnen die letzten Einheimischen.

So bleibt die Gegenwart in dem Film stets präsent. Im Mittelpunkt aber stehen die alten Zeiten, in denen die Touristen noch Gäste hießen und ihren Urlaub meist in kleinen Pensionen mit Familienanschluss verbrachten. Wenn der Sommer zu Ende war, diesen Eindruck vermitteln die alten Aufnahmen manchmal, dann ging das Leben auf der Insel erst richtig los. An diesen Stellen erfasst das nostalgische Gefühl auch Zuschauer, die die Insel gar nicht kennen. Zum Beispiel im Winter 1963, als das Thermometer auf bis zu 22 Grad unter Null fiel. Wer auf Sylt ein Auto hatte, der fuhr über das zugefrorene Wattenmeer aufs Festland.

Gesehen haben den Film in den vergangenen Monaten mehr als 2500 Kinobesucher auf Sylt und in mehreren Orten auf dem schleswig-holsteinischen Festland. Nicht wenige von diesen Kinogängern haben den Filmemachern inzwischen weitere private Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Genug Material für einen zweiten Film gebe es allemal, sagen Oppermann und Bohde. Ob sie tatsächlich einen Teil 2 in Angriff nehmen, lassen sie aber vorerst offen. Erst einmal bereiten sie eine bundesweite Kino-Tour vor. Denn auch im Rest der Republik ist das Interesse an Sylt groß. Kinos in Bremen, Hannover und Düsseldorf haben schon zugesagt. Und im kommenden Sommer wird „Mythos am Meer“ auf einem Heimatfilm-Festival im Hunsrück zu sehen sein. Die erste DVD-Auflage ist bereits vergriffen, die zweite Auflage produziert.

Die nächsten Vorstellungen auf Sylt und auf dem schleswig-holsteinischen Festland: 14. Februar Kiel (Sparkassenstiftung, Falner Weg, 17 Uhr, Anmeldung: info@sylt-film.de), 19. Februar in Hörnum (Hotel Hapimag, 19 Uhr), 20. Februar Westerland (Congress Centrum), 7. März Rendsburg (Kino am Raschplatz, 11 Uhr)