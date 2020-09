Als aus der BRD wieder Deutschland wurde

Am kommenden Sonnabend wird der Tag der deutschen Einheit gefeiert

27. September 2020, 17:02 Uhr

Potsdam | Deutsche Einheit wird mit Abstand gefeiert – am kommenden Sonnabend begeht Deutschland den 30. Jahrestag der Einheit: Am 3. Oktober 1990 wurde die DDR offiziell Teil der Bundesrepublik. Aber auch dieser historische Tag wird in diesem Jahr von der Corona-Krise überschattet - anders als geplant können sich nicht hunderttausende Menschen zum Feiern zusammenfinden.



Zentrale Feiern in Potsdam Da Brandenburg in diesem Jahr die Bundesratspräsidentschaft innehat, ist das Bundesland zuständig für die zentralen Feierlichkeiten. Wegen der Corona-Pandemie wurde das zum Jahrestag geplante Fest in Potsdam mit bis zu einer halben Million Gästen am 3. Oktober jedoch abgesagt und durch eine stadtweite Präsentation ersetzt. Diese begann am 5. September als Freiluftausstellung namens „Einheitsexpo“. Bei der Ausstellung sollen Besucher aus dem In- und Ausland - zeitlich und räumlich gestreckt - einen etwa dreieinhalb Kilometer langen Rundweg an 30 Exponaten vorbei erlaufen und dabei mehr über Deutschland erfahren können. Auf der 30 Tage andauernden Schau präsentieren sich unter anderem die 16 Bundesländer und fünf Verfassungsorgane. Es sind verschiedene Länder- und Thementage geplant - am Freitag wird etwa die Bundesratssitzung auf Monitoren in Potsdam teilweise live übertragen.

Ehrenplatz für Schleswig-Holstein Der echte Norden hat dabei in der Potsdamer City eine Art Ehrenplatz – der gläserne Ausstellungscontainer des Landes steht ganz in der Nähe der Info-Pavillons von Bundestag, Bundesrat und Bundesverfassungsgericht und fast direkt neben dem Brandenburger Tor, das es auch in Potsdam gibt. Zum Schwerpunkt haben Ministerpräsident Daniel Günther und Macher der Ausstellung mal nicht die allseits bekannten touristischen Vorzüge des echten Nordens gemacht, sondern die renommierte Meeresforschung aus Kiel und Geesthacht sowie die Energiewende im ganzen Land. Tenor letztlich: Wir können alles.

Das Einheitsbuddeln Zum Tag der Deutschen Einheit Bäume pflanzen – das ist die Idee des Einheitsbuddelns, welches im vergangenen Jahr von Schleswig-Holstein ins Leben gerufen wurde. Bundesweit wurden wurden bei der Initiative aus dem echten Norden mehr als 125 000 Bäume gepflanzt, 35 000 davon durch Privatpersonen. Über die Spendenplattform betterplace.org kamen rund 60 000 Bäume zusammen. Brandenburg führt die Initiative nun fort. Den Auftakt dazu machen am Freitag in Potsdam neben Woidke auch die Länderchefs aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin. Thüringen selbst hatte für dieses Jahr eigentlich einiges geplant, weil neben der Einheit auch das hundertjährige Bestehen des Landes gefeiert werden sollte. Zugehörige Veranstaltungen wurden jedoch wegen der Pandemie abgesagt oder aufs kommende Jahr verschoben.



Pläne des Bundes Ebenfalls in Potsdam ist als Höhepunkt ein Festakt am 3. Oktober geplant, der live in der ARD übertragen wird und bei dem neben Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen soll. Moderieren sollen Günther Jauch und die Schauspielerin Anna Loos.



Weitere Aktionen Trotz der Pandemie soll auch in diesem Jahr am 3. Oktober der Tag der offenen Moschee stattfinden, wo Moscheen Menschen aller Konfessionen die Türen öffnen.



Streit im sächsischen Landtag Im sächsischen Landtag führte die geplante Feierstunde zum Tag der Deutschen Einheit zu einem handfesten Streit zwischen den Fraktionen: Grüne, Linke und SPD boykottieren die Feierlichkeiten, weil dort der ehemalige Bürgerrechtler und CDU-Bundestagsabgeordnete Arnold Vaatz als Festredner sprechen soll. Die SPD kritisiert Äußerungen von ihm als „trennend, spaltend, polarisierend und eben nicht verbindend, nicht suchend und nicht integrierend“. Der studierte Mathematiker und Theologe Vaatz hatte zu DDR-Zeiten wegen Verweigerung des Reservewehrdienstes ein halbes Jahr in Haft gesessen. Im Oktober 1989 trat er dem Neuen Forum bei, Anfang 1990 ging er in die CDU. Seit 1998 gehört er dem Bundestag an, er ist dort einer der stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion. Zuletzt erklärte Vaatz Anfang August, die Teilnehmerzahlen bei Anti-Corona-Demonstrationen in Berlin seien von Politik und Polizei wie zu DDR-Zeiten „dreist“ kleingerechnet worden. Er äußerte sich damals in einem Beitrag für das rechtskonservative Onlineportal „Tichys Einblick“.