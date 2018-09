Allein unter Sachsen

Chemnitz und Dresden so nah: Wie ein Verleger aus Eckernförde und ein Schriftsteller aus Kiel in die Debatte um rechte Gewalt und ideologische Hetze geraten

von md

03. September 2018, 20:13 Uhr

Deutschland im Spätsommer 2018: In Chemnitz zieht der braune Mob durch die Straßen, jagt Menschen und zeigt ungestraft den Hitler-Gruß, während viele Deutsche sich fragen, was denn eigentlich falsch gelaufen ist in diesem Land – und was da gerade noch zusätzlich vor aller Augen verrutscht.

Da liegt plötzlich, wenige Tage nach den Chemnitzer Krawallen, dieses Buch in der Post; wie eine Reaktion auf die Aktualität, aber das ist technisch natürlich unmöglich. „Ich gehe durch das Deutschland dieser Tage“ heißt der Band mit Texten des Kieler Schriftstellers Feridun Zaimoglu, erschienen ist er im kleinen Eckernförder Eichthal Verlag. Einige Texte sind noch nie veröffentlicht worden, einige sind schon älter, aber relativ unbekannt. Ein Sammelband, der eigentlich für sich stehen sollte. Es geht um Integration, um ironische Selbstbetrachtungen des Autors, um ungeschönte Beschreibungen des deutschen Gemüts und, ja, auch um Sachsen. Seite 169, Taxifahrt in Dresden, Monolog des Fahrers, als die Synagoge in Sicht kommt: „Will ja nix sagen, aber die Leute haben so was von die Schnauze voll, nix gegen Juden, aber das da, das gehört abgerissen.“ Der Ton ist gesetzt, in der Eckkneipe wird später noch über die „verschleierten Türkentussis“ und über Flüchtlinge gepöbelt, in sehr unschönen Worten.

Besuch bei Feridun Zaimoglu in Kiel. Auf dem kleinen Schreibtisch mit Blick zur Straße stapeln sich die Bücher, der deutsche Autor mit türkischen Wurzeln arbeitet gerade an einem Theaterstück über Wolfgang Wagner, den Enkel von Richard Wagner und langjährigen Leiter der Bayreuther Festspiele.

Herr Zaimoglu, war es wirklich so schlimm in Dresden? „Leider ja. Das ist ein ungeschminkter Blick auf die Realität.“ Zaimoglu ist ein literarischer Reisender, er besucht mit jedem neuen Roman unzählige Städte in Deutschland, natürlich auch im Osten. Mit „Evangelio“, seinem Luther-Roman, hat er 180 Lesungen gegeben, das ist eine enorme Zahl; eine Zahl, hinter der viele gefahrene Kilometer mit dem Zug stehen, viel Zeit in Bahnhöfen, Cafes und Kneipen, viele Gespräche mit Menschen. „Bei diesen Gesprächen, geht es auch oft um Sorgen, um Möglichkeiten und Machbarkeit“, sagt Zaimoglu.

Möglichkeiten und Machbarkeit – er meint das allgemein, aber die Verbindung zu den Flüchtlingen, die ins Land kommen, scheint bei diesen Begriffen sofort auf. „Ich wollte in meinem Buch eigentlich über die deutsche Freiheit und ihren Wert schreiben“, stellt Zaimoglu klar.

Und jetzt das: Pegida in Dresden, Pogrom-Stimmung in Chemnitz und der Autor mit dem Thema seines neuen Buches mittendrin. „Das hatten wir uns anders gedacht“, sagt Zaimoglu und mit „Wir“ meint er sich und seinen Verleger Jens Uwe Jess von der Edition Eichthal. Jess hat seinen Verlagssitz auf einem alten Bauernhof bei Eckernförde und sagt: „Ich ahne schon, was kommen wird.“ Der ehemalige Landwirt betreibt seinen kleinen Verlag mit großer Leidenschaft, er veröffentlicht schmucke Ausgaben mit einem besonderen inhaltlichen Fokus. Und es ist nicht übertrieben, wenn man behauptet, dass Jess ein aufregendes Jahr hinter sich hat.

Zusammen mit dem Dresdner Bestseller-Autor Uwe Tellkamp („Der Turm“) hat Jess 2017 einen kleinen Band in seinem Verlag veröffentlicht: „Die Carus-Sachen“ über den Dresdner Arzt, Maler und Naturphilosophen Carl Gustav Carus. Eine Lesereise in Norddeutschland war schon angekündigt, als Tellkamp in Dresden über Flüchtlinge sprach. „Die meisten kommen her, um in die Sozialsysteme einzuwandern“ war der zentrale Satz des Schriftstellers, der von diesem Abend hängenblieb, unterfüttert mit nachweislich falschen Zahlen.

Tellkamp stand im Sturm der öffentlichen Entrüstung und wurde gleichzeitig – ungewollt – zur Ikone der Pegida-Bewegung in seiner Heimatstadt. Sein Stamm-Verlag Suhrkamp distanzierte sich umgehend von ihm und Jens Uwe Jess – gebürtiger Dresdner, wie sollte es in dieser Geschichte auch anders sein – schlug im schönen Eichthal bei Eckernförde die Hände über dem Kopf zusammen, denn er ahnte auch da schon, was kommen würde.

Tellkamp ging umgehend in Deckung, sagte alle Lesungen für die Carus-Sachen ab – und zog sich fluchtartig aus der Öffentlichkeit zurück, in die er bis heute nicht zurückgekehrt ist. Jess blieb allein im Sturm zurück und wurde zum einzigen und häufig befragten Zeugen in Sachen Tellkamp. „Das war keine schöne Zeit“, sagt er heute, obwohl der Skandal natürlich auch die Verkaufszahlen nach oben getrieben hat.

Aber man glaubt ihm, wenn er sagt: „Was in Sachsen passiert, bereitet mir schon länger Sorgen.“ Und nun kommt eine weitere hinzu. „Ich befürchte, dass mit Feriduns Buch Ähnliches passieren kann wie bei Tellkamp und das eigentliche Thema von einer lauten Debatte hinweggefegt wird.“

Das Dresden-Kapitel in Zaimoglus literarischem Gang durch Deutschland ist nur ein kurzes, aber Sachsen-Explorationen stehen derzeit hoch im Kurs. Jess jedenfalls hat in den vergangenen Tagen unzählige Reaktionen auf das neue Buch bekommen. „Es gibt kaum ein größeres Medium, das nicht nachgefragt hat“, sagt er. Der Verleger Jess ahnt, dass sich der nächste Sturm vor ihm zusammenbraut – und er sorgt sich um seinen Schriftsteller. „Das Anliegen des Buches ist ja eigentlich ein positives – es soll eine überwiegend freundliche Beschreibung seines Heimatlandes Deutschland sein.“

Dann macht er eine Pause und sagt einen Satz, der dieser Tage wie ein frommer Wunsch klingt: „Ich würde mir wünschen, dass das Dresden-Kapitel im Zusammenhang mit diesem Buch nicht überbewertet wird.“

Das Objekt der Verleger-Sorge zündet sich derweil in seinem Kieler Arbeitszimmer die siebte oder achte Zigarette des Nachmittags an und redet voller Inbrunst über die Ereignisse in Chemnitz. Über die Mobilisierungskräfte der rechten Demokratie-Feinde und über die Reflexe der Politik: „Wer davon überrascht ist, hat nie richtig hingeschaut. Wir hatten den NSU und wir haben jetzt den rechten Mob. Deshalb müssen wir in beiden Fällen über das Versagen des Verfassungsschutzes sprechen.“

Aber der Schriftsteller redet auch über eine andere Wirklichkeit, die er selbst in Sachsen erlebt hat. „Ich kenne dort auch viele anständige Menschen, in Dresden und in Chemnitz, wo ich oft gelesen habe. Menschen, die sich auch Sorgen machen über den Umfang der Zuwanderung. Diese Sorgen muss man ernst nehmen.“ Die Ereignisse in Sachsen, das merkt man deutlich, treiben Zaimoglu, den Literatur-Reisenden, um.

Und was würde er machen, wenn er mit seinem neuen Buch demnächst nach Dresden oder Chemnitz eingeladen wird? „Ich würde hinfahren, aber nicht mit der Regionalbahn. Ich bin zwar neugierig, aber nicht bekloppt.“ Seinem Verleger sollte er von diesen Plänen wohl besser nichts erzählen.