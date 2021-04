Fussball-Kolumne : Allein-Gang, EM-Druck, Home-Office

Avatar_shz von Holger Loose

18. April 2021, 17:48 Uhr

Als Trainer des FC Bayern München gehört man einer abgehobenen und angesehenen Zunft dieses Berufsstandes an. Es handelt sich um Fußballlehrer, die sich vom klassischen Trainer, der spätestens alle zwei Jahre entlassen und woanders wieder verpflichtet wird, unterscheiden. Das war in der Regel in der Geschichte der Fußball-Bundesliga so, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen. Wer Bayern München trainiert, hat es geschafft. Und: Wer den Rekordmeister trainiert, der sollte sich an gewisse Regeln des guten Benehmens im lukrativen Trainergeschäft halten. Den Alleingang von Hansi Flick, Intimus vom seidenweichen DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff, werden die Bayern-Bosse ihrem ehemaligen Co-Trainer, den sie nach dem Rauswurf von Niko Kovac auf den Chefcoach-Stuhl gesetzt haben, nicht verzeihen. Ein solcher Vorgang ist – zumindest aus Bayern-Sicht – schlechter Stil. Das macht man nicht.

Sollte Flick tatsächlich zum DFB wechseln und Nachfolger von Jogi Löw, ähnlich gestrickt wie der noch amtierende Bayern-Trainer, werden, würde diese Konstellation das Verhältnis zwischen dem FC Bayern und dem ohnehin angeschlagenen Deutschen Fußball-Bund erheblich belasten. Der DFB wankt. Inzwischen wird der mit auf den eigenen Vorteil bedachten Funktionären durchsetzte Verband von den Amateur-Verbänden heftig attackiert. Die Fußball-Basis bereitet einen Protestbrief vor und fordert einen klaren, einschneidenden Schnitt an der zerstrittenen DFB-Spitze. Mutige Amateure.

Was für ein Machtanspruch: DFB-Vizepräsident Rainer Koch übt einen ungeheuren Druck auf die deutsche Politik aus, bei den drei EM-Vorrunden-Spielen und einem Viertelfinale, alles bislang in München geplant, bis zu 14 000 Zuschauer in die Arena zu lassen. Andernfalls, so der Erpressungsversuch der deutschen Funktionäre, werde die Uefa keine EM-Spiele in Deutschland austragen lassen. Die deutschen Entscheidungsträger, dazu gehören das bayerische Innenministerium und die Stadt München, können angesichts der jetzigen Pandemie-Zahlen diese Zusage bis - wie von der Uefa gefordert - heute nicht geben. Es geht ausschließlich ums Geld. Bereits jetzt ist der Uefa wegen der Verschiebung des Turniers um ein Jahr ein Verlust von rund 300 Millionen Euro entstanden. Daher sind die Einnahmen aus dem Ticketverkauf und der Logen-Vermietung wichtig für einen Verband, der mit fragwürdigen Methoden arbeitet. Bleibt die Hoffnung, dass die deutschen Behörden an ihrer Ablehnung festhalten.

Es bleibt spannend. Beim Hamburger SV und bei Holstein Kiel. Die Corona-Zwangspause trifft beide Aufstiegsaspiranten. Der HSV agiert aus dem Homeoffice, weil sich Sandhausen und der Karlsruher SC in Quarantäne befinden. Und Holstein hat mehrere eigene Fälle zu beklagen. Drei zusätzliche englische Wochen stehen Holstein bevor, dem HSV nur eine. Der VfL Bochum zieht davon, Greuther Fürth patzt ein wenig. Es geht also um Rang zwei und den Relegationsplatz drei. Eine theoretische Chance hat sogar noch der FC St. Pauli. Verrückte zweite Liga.