Alle haben Abbiege-Assistenten

54 Lastwagen des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr für 140 000 Euro mit modernen Systemen ausgestattet

von Kay Müller

19. August 2020, 19:09 Uhr

Kiel | Bei Malte Buttenschön piept’s. Genauer: Im Lastwagen den der Straßenwärter von der Meisterei Klausdorf des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV) steuert, hört er ein akustisches Signal. „Das kann im Ernstfall schon mal sehr hilfreich sein“, sagt der 24-Jährige und schaut in einen der vier Spiegel, die er am Führerhaus seines Lkw einstellen kann. „Ich kann einen Radfahrer neben mir zwar theoretisch eher sehen als dass ich ihn wegen des elektronischen Abbiegeassistenten hören kann, aber das funktioniert in der Praxis natürlich nicht immer.“

Auch deswegen hat der LBV jetzt nach drei Jahren Planungs- und Umrüstungszeit alle 54 Lkw mit den elektronischen System nachgerüstet oder bei Neuanschaffungen gleich auf das Zusatzteil geachtet. „Wir haben uns erst einmal genau schlau gemacht, welches System am geeignetsten für uns ist“, sagt LBV-Direktor Torsten Conradt. Je 70 000 Euro haben Bund und Land dafür ausgegeben.

Das System reagiert über Sensoren so bald der Lkw-Fahrer den rechten Blinker setzt oder scharf einlenkt – und ein Radfahrer oder ein Fußgänger in einem Seitenabstand bis zu 1,5 Meter den Lastwagen passiert. Über eine am Dach des Führerhauses angebrachte Kamera wird ein Bild auf einen Monitor im Cockpit übertragen. So kann der Fahrer genau sehen, was da an seiner rechten Seite passiert. „Gerade auf Landstraßen habe ich auch schon mal solche kritischen Situationen erlebt, wo sich Rennfahrer an den Ampeln nach vorne durchgeschlängelt haben, die ich nicht sehen konnte“, erzählt Malte Buttenschön.

„Wir hatten beim LBV zum Glück noch nie einen schweren Unfall“, sagt Conradt. Aber Prävention sei wichtig. Deshalb ist Verkehrsstaatssekretär Thilo Rohlfs mit zu der Vorstellung des neuen Systems gekommen. „Wir wollen damit bundesweit eine Vorreiterrolle einnehmen“, so der FDP-Politiker. Nach wie vor gebe es immer wieder schwere Unfälle beim Abbiegen. „Es gibt aber technische Vorrichtungen, um dem Abhilfe zu schaffen“, so Rohlfs. Deswegen appelliert er an die Privatwirtschaft: „Rüstet Eure Fahrzeuge um.“ Denn eins sei sicher: „Wenn dadurch nur ein einziger Unfall verhindert werden kann, hat sich die Investition schon um ein Vielfaches gelohnt.“