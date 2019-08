Alle Generationen laufen mit

Tornescher Stadtwerkelauf: Breitensport-Event mit Familienfest-Charakter geht in die 14. Runde

15. August 2019, 16:11 Uhr

Tornesch | Am Sonntag, 22. September, fällt um 9 Uhr der Startschuss für den 14. Tornescher Stadtwerkelauf. Vom Kindergartenkind bis zum Rentner − an diesem Tag schnappen sich hunderte Hobbyläufer ihre Turnschuhe und rennen mit.

Dabeisein ist alles. Beim Stadtwerkelauf geht es nicht vornehmlich ums Gewinnen, sondern um das Gemeinschaftserlebnis. Für alle Altersklassen und alle Fitnessgrade ist daher ein Lauf dabei. Die „Bambinis“ im Kindergartenalter nehmen eine Strecke von 820 Metern in Angriff, die Kinder ab sechs Jahren bereits das Doppelte. Für die Erwachsenen sind Laufstrecken von drei, fünf und zehn Kilometern vorgesehen. Die Walker legen fünf Kilometer zurück.

Start- und Zielpunkt ist jeweils das Gelände an der Feuerwache Esingen. Hier sammeln sich auch zahlreiche Schaulustige, die die Läufer beim Einlauf in die Zielgerade kräftig anfeuern. „Der Stadtwerkelauf ist eine ganz tolle Tradition, die die Leute in der Region zusammenbringt“, findet Natalie Witt, Leiterin der Tornescher Filiale der Sparkasse Südholstein. Die Sparkasse gehört neben der Papierfabrik Meldorf, der AOK und natürlich traditionell den Stadtwerken Tornesch zu den Sponsoren der Breitensport-Veranstaltung.

„Wir rechnen mit 500 bis 600 Teilnehmern“, berichtet Dirk Junge von der Leichtathletik-Sparte des TuS Esingen, dem Verein, der den Lauf organisiert und ausrichtet. Für den Bambini-Lauf haben sich wieder verschiedene Kindergärten angemeldet, und beide Grundschulen haben sich für den Kinderlauf angesagt. Manche Teilnehmer halten dem lokalen Rennen bis ins hohe Alter die Treue.

„Es macht auch eine Stamm-Walkerin von über 80 Jahren mit“, berichtet Johanna Köhler, Kundenberaterin bei den Stadtwerken. Alle „Bambinis“ und Teilnehmer des Kinderlaufs erhalten ein Gratis-T-Shirt. Vor Ort versorgen die Stadtwerke die Läufer mit Obst und Getränken. Die Sparkasse Südholstein hat kleine Geschenke für die Teilnehmer im Gepäck. Mit einem Infostand zum Thema Gesundheit ist die AOK vor Ort. Für das leibliche Wohl sorgt die Freiwillige Feuerwehr mit Grillwürsten, belegten Brötchen und Getränken zu fairen Preisen.

Der erste Startschuss für die Läufer fällt um 9 Uhr, mit dem Veranstaltungsende wird um 12.30 Uhr gerechnet. Alle Teilnehmer bekommen eine Medaille, die jeweils drei Besten des Laufs werden geehrt. Dabei gibt es keine gesonderte Altersklassenwertung. Der TuS Esingen hängt am Veranstaltungstag Listen aus, in welcher Reihenfolge die Läufer ins Ziel gekommen sind.