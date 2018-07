Ali D. fühlte sich verfolgt

Drei Tage nach der Messerattacke in einem Lübecker Bus werden Details zum Täter bekannt / Ermittler rekonstruieren Tathergang

von Eckard Gehm

23. Juli 2018, 19:11 Uhr

Nach dem Messerangriff in einem Linienbus in Lübeck ist von den zehn Opfern nur noch ein junger Niederländer (21) im Krankenhaus. Er war am schwersten verletzt worden. „Sein Zustand ist aber stabil“, sagte Ulla Hingst, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck, gestern.

Das Motiv für die blutige Tat liegt weiter im Dunkeln. Weil der Bus der Line 30 eine Videokamera an Bord hatte, konnten die Ermittler das Geschehen jedoch weitgehend rekonstruieren. „Auf dem Film ist zu sehen, wie der Tatverdächtige seinen Rucksack in Brand setzt“, so Oberstaatsanwältin Hingst. Das passierte in der Mitte des Gelenkbusses. Frauen hätten geschrien „Feuer, Feuer, hier ist ein Psycho“, sagte Busfahrer Peter Spoth über die dramatischen Minuten. Er sah die Flammen im Rückspiegel, fuhr sofort rechts ran und öffnete die Türen.

Fahrgäste stürzten in Panik ins Freie. Der Täter zog ein Küchenmesser mit einer 13 Zentimeter langen Klinge. „Die Aufnahmen zeigen, wie er auf den Niederländer einsticht“, erklärte Hingst. Laut Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) soll der Niederländer zu einer Gruppe gehört haben, die einem Rollstuhlfahrer helfen wollte, den Bus zu verlassen. Auch dieser und weitere Fahrgäste erlitten Stichwunden, andere stürzten und verletzten sich.

Nachdem der Busfahrer die Türen geöffnet hatte, griff er zum Feuerlöscher. „Das Gelenk hatte angefangen zu brennen. Ich habe drei, vier Stöße gemacht und kriegte plötzlich aufs Maul. Wohl von dem Täter, der verhindern wollte, dass ich lösche.“ Im Rucksack sah er eine Flasche, vermutlich Spiritus. Rentner Bodo Z. (74), der nach draußen geflüchtet war, bemerkte, wie zwei Fahrgäste am Bus mit dem Messerstecher rangen. Er sagte: „Ich griff einen Ast, habe ihm damit auf den Kopf gehauen. Dann war Ruhe.“

Polizisten nahmen den Verdächtigen fest, er sitzt wegen Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft. „Der Beschuldigte hat den Tod von Fahrgästen billigend in Kauf genommen“, erklärte Hingst. „Wir sehen auch das Merkmal der Heimtücke, da der Niederländer den Angreifer im Rauch nicht sehen konnte, arg- und wehrlos war.“

Wer ist der Messerstecher, der trotz der hochsommerlichen Temperaturen eine Winterjacke trug? Ali D. (34) wurde im Iran geboren, wuchs in Deutschland auf. Er besuchte das Gymnasium, verließ es aber ohne Abschluss. Zuletzt wohnte er in Lübeck, war arbeitslos. Reportern von Spiegel TV sagte der Vater von Ali D., sein Sohn sei psychisch auffällig. „Er fühlte sich von Nachbarn verfolgt und glaubte, sie würden ihn mit Strahlenangriffen durch die Wand malträtieren.“ Außerdem habe er sich mit seiner Ex-Partnerin um das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter gestritten. Sein Sohn sei frustriert gewesen, weil er sie nicht mehr sehen durfte.

Die Staatsanwaltschaft hat Ali D. ärztlich untersuchen lassen. Hingst: „Wir haben derzeit keine Hinweise auf eine verminderte Schuldfähigkeit.“ Es werde aber ein psychiatrischer Sachverständiger hinzugezogen. Allerdings sei der Beschuldigte nicht verpflichtet, mit ihm zu sprechen. Bislang schweigt Ali D. „Deshalb sind wir dringend auf die Aussagen aller etwa 70 Fahrgäste angewiesen“, betonte Hingst. „Nur 30 Namen sind bislang bekannt.“ Damit fehlen der Polizei noch die Personalien von rund 40 Personen.