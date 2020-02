Aktuelles von der Sölring Foriining

Das Steinzeitgrab Denghoog und die erfolgreiche Sanierung sind Schwerpunkte der Jahreshauptversammlung am Freitag

von Wiebke Stitz

27. Februar 2020, 13:40 Uhr

Sylt | Die erfolgreiche und umfassende Sanierung der Liegenschaften, die steigenden Besucherzahlen in den Sölring Museen, das Zittern um die Unversehrtheit des Steinzeitgrabes Denghoog in Wenningstedt – hinter dem Verein der Sylter, der Sölring Foriining, liegt ein ereignisreiches Jahr zwischen großer Freude und tiefer Besorgnis.

Für weit über 2500 Insulaner und Gäste ist die Sölring Foriining der Verein, den sie als Mitglied unterstützen. Wie die aktuellen Projektstände sind, berichtet der Vorstand in der am Freitag, 28. Februar, um 19 Uhr stattfindenden Mitgliederversammlung. Diese findet im Raum Andreas Dirks in Westerland statt, der zwar zum Congress Centrum Sylt gehört, jedoch von der Andreas-Dirks-Straße aus zu erreichen ist. Unter anderem stehen auch Wahlen auf der Tagesordnung. Maren Jessen, stellvertretende Vorsitzende, kandidiert turnusmäßig erneut für diese Position, ebenso Christian Nielsen als Mitglied des Aufsichtsrates und Holger Carstens als Kassenprüfer.

Wie in den vergangenen Jahren werden der Vorstand des Vereins und die Ausschussvorsitzenden einen Überblick über ihre Arbeit geben. Dazu zählen der Küstenschutz, die Landschaftspflege und das Brauchtum ebenso wie die Pflege des Sölring, des Sylter Friesisch. Museumsleiter Alexander Römer berichtet über vergangene und kommende Veranstaltungen und wird vielleicht schon das eine oder andere Geheimnis um die neue Archäologie-Ausstellung lüften, die ab Ende Oktober die Präsentation der Ringfibel in den Mittelpunkt stellt.