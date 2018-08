Akku-Trecker und Roboter: Norla zeigt die Zukunft

Landwirtschaftsmesse wird Donnerstag eröffnet / Organisatoren erwarten 70 000 Besucher

Während die Automobilbranche noch über autonomes Fahren debattiert, will die Landwirtschaft Nägel mit Köpfen machen. Die ersten komplett computergesteuerten Fahrzeuge werde man in naher Zukunft nicht auf der Straße, sondern auf den Äckern sehen, sind sich die Norla-Geschäftsführer Stephan Gersteuer und Peter Levsen Johannsen sicher. Die Norla als größte Landwirtschaftsmesse des Nordens bietet darauf einen Vorgeschmack. Am morgigen Donnerstag wird die viertägige Schau in Rendsburg eröffnet. 570 Aussteller haben sich angekündigt, 70 000 Besucher werden erwartet. Die Digitalisierung der Landtechnik ist ein Schwerpunkt.

Die ersten vollautomatischen Kuhställe gibt es bereits. Die Tiere werden vollautomatisch gemolken, „und ein Roboter bringt das Futter“, sagt Sönke Wiegel, Vizepräsident des Gesamtverbandes „LandBauTechnik Nord“. Damit schlagen die Bauern zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Technik ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ein wirksames Mittel gegen den Fachkräftemangel, der die Landwirtschaft voll erfasst hat.

Mit der Digitalisierung einher geht vielfach eine saubere Antriebsform. Strom statt Diesel. Bei Kleingeräten habe der Elektromotor schon jetzt einen Marktanteil von 50 Prozent, sagt Wiegel. Der Siegeszug bei den Großgeräten scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Die Norla-Aussteller wollen eine stattliche Auswahl präsentieren. Mittlerweile ist die E-Technik von Kinderkrankheiten weitgehend befreit. Insbesondere die anfänglich zu kurzen Akku-Laufzeiten waren im täglichen Einsatz ein Hindernis. Gestern wurde auf dem Norla-Gelände ein Radlader präsentiert, dessen Akku im Dauerbetrieb erst nach fünf Stunden kapituliert. Das Fahrzeug kostet knapp 70 000 Euro und damit nicht mehr als sein Diesel-Pendant. Ist der Akku leer, kann man ihn in wenigen Minuten wechseln. Allerdings wird dazu ein Gabelstapler benötigt: Der Stromspeicher wiegt 1,2 Tonnen.

Apropos Wechsel: Mitglieder der Landesregierung werden zur Norla erwartet. Neben Ministerpräsident Daniel Günther kommen Landwirtschaftsminister Robert Habeck und sein designierter Nachfolger Jan Philipp Albrecht. Dazu Messe-Chef Stephan Gersteuer: „Die Staffelübergabe findet auf der Norla statt.“