Aida: Verdis Oper an neun Orten

Das Schauspiel findet auf dem Kieler Rathausmarkt statt / Übertragungen auch nach Preetz und Neumünster

von Margret Kiosz

13. August 2019, 12:18 Uhr

Kiel | Am 24. August marschieren die siegreichen Ägypter aus Giuseppe Verdis Stück Aida über den Kieler Rathausplatz. Die Premiere der großen Oper wird am übernächsten Sonnabend per Satellit an neun Außenstellen übertragen.

In Kiel ist die Oper an folgenden Plätzen zu sehen: Bootshafen, in Gaarden, Wik, Mettenhof, am Blücherplatz, in Friedrichsort und in Dietrichsdorf. Die Übertragungen sind kostenfrei.

Neben den sieben Plätzen in Kiel ist nach 2017 zum zweiten Mal auch Preetz dabei. Zudem können die Neumünsteraner das musikalische Highlight der Freiluft-Saison ebenfalls auf einem Großbildschirm verfolgen. Auch auf eine Großbildleinwand auf dem Marktplatz in Preetz wird die Aufführung übertragen. Der Schusterstadt-Verein in Preetz sorgt für rund 300 Sitzplätze an Bierzelttischen samt Stoffdecken und Windlichtern. Wer will , kann sich auch selbst Stuhl, Tisch und Picknickkorb mitbringen. Dazu gibt es Gastronomie- und Getränkestände.

Erstmals dabei ist Neumünster, hier wird die Übertragung am Park des Caspar-von-Saldern-Hauses stattfinden. Das Vorprogramm beginnt ab 18 Uhr mit Live-Musik und Open Air Kino.

Getreu dem Motto: „Kultur für alle – kostenfrei und draußen“ haben alle Musikbegeisterten die Möglichkeit, den Opern-Evergreen „Aida“ von Giuseppe Verdi als Ope(r)n-Air-Event an einem Übertragungsort ihrer Wahl zu genießen.

Am Bootshafen in der Kieler Innenstadt findet die Liveübertragung in diesem Jahr im Rahmen des Bootshafensommers statt. In Gaarden am Vinetaplatz beginnt das Vorprogramm ab 18.30 Uhr, im Anscharpark in der Wik erst ab 19 Uhr, Am Heidenberger Teich in Mettenhof können die Zuschauer ab 19.30 Uhr in den Genuss des Vorprogramms kommen. Am Skagerrakufer in Friedrichsort kann die Premiere direkt am kleinen Strand verfolgt werden.

Beginn ist hier ab 19.30 Uhr. Im Ivenspark in Dietrichsdorf findet in diesem Jahr zum ersten Mal die Liveübertragung statt. Damit ist nun ein zweiter Standort am Kieler Ostufer dabei. Und am Kieler Blücherplatz findet ab 15 Uhr ein Spiel- und Sportfest für Groß und Klein statt. Um 18.30 Uhr wird auf der Leinwand als Vorprogramm der Film „Ich habe KIEL zu erzählen“ von Oliver Boczek und Gerald Grote gezeigt.

Auf dem Kieler Rathausplatz inszeniert Generalintendant Daniel Karasek das Open-Air-Spektakel. Die musikalische Leitung hat am 24. August dann bereits der neue Generalmusikdirektor Benjamin Reiners als Nachfolger von Georg Fritzsch.

Im vergangenen Jahr gab es einen Besucherrekord bei Shakespeares Verwechslungskomödie. „Was Ihr wollt“ zog als Step-Musical in 14 Spieltagen mehr als 13.000 Zuschauer auf das MFG-5-Gelände in Kiel-Holtenau. Die Sommeroper auf dem Kieler Rathausplatz gehört inzwischen alle zwei Jahre (im Wechsel mit dem Schauspiel an verschiedenen Spielstätten) zum festen Spielplan des Theaters Kiel.