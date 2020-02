AfD: Das Ende der Selbstverharmlosung

Höckes Coup in Thüringen alarmiert nicht nur die anderen Parteien, sondern auch gemäßigte AfD-Mitglieder

von Ove Jensen

18. Februar 2020, 16:22 Uhr

Berlin | Dass Björn Höcke FDP und CDU in Thüringen in die Falle lockte, macht ihn in der Ost-AfD zum Helden. Die Frontfigur des völkischen „Flügels“ schaffte es, den „Altparteien“ die Maske vom Gesicht zu reißen. Die West-AfD ist alarmiert. Wird Höcke zu stark, wird das die Partei zerreißen, fürchten die „Gemäßigten“ um Alexander Gauland. Der Parteitag im April wird zum Showdown.

Montagabend in Dresden

Der wegen Volksverhetzung verurteilte Pegida-Chef Lutz Bachmann hat zum 200. „Abendspaziergang“ seiner islam- und fremdenfeindlichen Bewegung gerufen. Björn Höcke hatte sein Kommen angekündigt, wollte bei den Scharfmachern von ganz rechts außen mitmarschieren.

Das ist eine offene Provokation der Bundes-AfD. Zwar hatte die auf Druck des „Flügels“ das „Kooperationsverbot“ mit Pegida vor zwei Jahren geschliffen, Bachmann selbst aber zur Persona non grata erklärt. Höcke schert sich darum nicht. Und das sorgt bei denen in der AfD, die sich als „bürgerlich“ bezeichnen, für höchstes Unbehagen. „Er versucht, ungestraft Dinge zu tun, die die Mehrheit für nicht zielführend hält“, sagt einer. Im Klartext: Seit Thüringen hält sich Höcke für unantastbar. Im Ringen um einen neuen Ministerpräsidenten für Thüringen hatte die AfD am 5. Februar im dritten Wahlgang statt für ihren Kandidaten geschlossen für den FDP-Mann Thomas Kemmerich votiert. Mit den Stimmen von FDP und CDU kam eine hauchdünne Mehrheit zustande. Kemmerich, ein Ministerpräsident von Höckes Gnaden. Der Gipfel des Triumphs: dass Kanzlerin Angela Merkel verfügte, die Wahl Kemmerichs müsse „rückgängig gemacht werden“. Das bestätigte den Eindruck, die da in Berlin sagen uns hier im Osten, was wir zu tun haben.

Gaulands Problem

In den Jubel über Höckes Manöver mischt sich bei den Gemäßigten längst großes Unbehagen. Kurz hatte es danach ausgesehen, als würde die AfD viel schneller als vermutet die Integration ins politische System schaffen, und ausgerechnet dort, wo die Partei am radikalsten ist. „Die AfD ist mit ihrer Selbstverharmlosungsstrategie erstaunlich weit gekommen“, befand Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder noch in der letzten Woche.

Nur will Höcke von Selbstverharmlosung – siehe den Pegida-Marsch am Montag – nichts mehr wissen. Für diejenigen in der AfD, die wirklich einen bürgerlichen Kurs wollen, die sich – wie Gauland – eine Politik wünschen, wie sie die CDU vor 20, 30 Jahren gemacht hat, ist das ein Horror. Aber eine klare interne Abgrenzung von Höcke, Kalbitz und Co. traut sich niemand mehr.

Von Hamburg nach Offenburg

Ob die Partei auch im Westen von Thüringen profitiert, ist völlig offen. Am Sonntag wird in Hamburg gewählt. Sechs bis sieben Prozent werden der AfD prognostiziert. Verglichen mit den Ergebnissen bei den letzten Landtagswahlen, wäre das ein mickriges Ergebnis. West oder Ost? „Es wird zu einer neuen Zerreißprobe kommen“, sagt ein Partei-Insider.

Zum Showdown kommt es schon am 25. und 26. April. Dann trifft sich die AfD zum Sonderparteitag in Offenburg, um sich auf ein Rentenkonzept zu einigen. Höcke wird in Offenburg für seine „Produktivitätsrente“ werben: eine Anhebung des Niveaus, mehr Rente für Kinder, ein Aufschlag „nur für deutsche Staatsbürger“.