Älteste Frau Europas in Italien gestorben

von Maren Hedde

18. Juni 2019, 14:23 Uhr

Sie führte die Liste der ältesten Frauen Europas an: Nun ist die Italienerin Giuseppina Robucci gestern im Alter von 116 Jahren gestorben, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. „Oma Peppa“, wie Robucci liebevoll genannt wurde, kam am 20. März 1903 zur Welt. Die Gerentology Research Group listete sie nach der Japanerin Kane Tanaka (116) als zweitältesten lebenden Mensch der Welt auf. Mit ihrem Mann führte Robucci das Café in dem apulischen Ort Poggio Imperiale. Sie hatte fünf Kinder, neun Enkel und 16 Urenkel.