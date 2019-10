Ackerfest mit Spenden und Suppe

1500 Euro der Rotarier für „Schenefelder Beete“

von René Erdbrügger

03. Oktober 2019, 16:57 Uhr

Schenefeld | Seit dem Frühjahr beackern die Dritt- und Viertklässler das öffentliche Beet an der Gorch-Fock-Straße. Jens Clausen und Aileen Pakdamm von der Initiative Schenefelder Beete und sowie die Klassenlehrer Ulrike Sievers und Claudia Otto stehen ihnen beim Gärtnern zur Seite. Mit einem Ackerfest haben Kinder, Lehrer und Eltern jetzt ihre Ernte gefeiert. Die Schüler der Klassen 4d und 3c der Gorch-Fock-Schule stellten die Ergebnisse ihres Garten-Projekts unter anderem den Schenefelder Rotariern vor – und die hatten einen ordentlichen Spendengutschein mitgebracht.

„Das ist ein tolles Projekt im Hinblick auf Ernährung, Natur und Nachhaltigkeit“, sagte Dr. Bettina Görges, Präsidentin der Schenefelder Rotarier. Sie übergab Jens Clausen – er hatte zur Stärkung auch eine Kürbissuppe zubereitet – und den verantwortlichen Lehrern einen Spendengutschein in Höhe von 1500 Euro. Die Rotarier unterstützen das Vorhaben, weil sie auch die Projekte der Initiative Schenefelder Beete am Husbargen und an der Bürgerwiese überzeugten.

Wie vielen Eltern gefiel den Rotariern, dass die 48 Kinder einen Bezug zum Essen bekommen. „Die Kinder sehen, was für eine Arbeit in dem Vorhaben steckt“, sagte Görges. Ähnlich äußerten sich Schulleiterin Gudrun Limberg und Mutter Evrim Bektas. „Es ist super, dass die Kinder lernen, sich in unserer globalisierten Welt bewusst zu ernähren“, konstatierte Bektas. Die Schüler realisierten, nicht auf den Supermarkt angewiesen zu sein. Die Schulleiterin gab ebenfalls an, vom Projekt begeistert zu sein. Es gebe keinen besseren Weg, die Kinder an Natur und gesunde Ernährung heranzuführen.

Die Kinder hatten in dieser Woche bereits eine Kartoffelsuppe zubereitet. Und sie hatten viel gelernt: Jolina (9) hat nach eigenen Angaben einen anderen Zugang zum Gemüse gefunden. Sie isst gerne Mais, aber auch geerntete Kartoffeln und Tomaten. Helin und Hannah (beide 9) hatten Spaß daran, für Palmkohl, Mangold und Sellerie zuständig zu sein. Zukünftig planen einige Kinder, zuhause zu gärtnern. Alexandra (9) pflanzt mit ihrem Vater Mais. Ada (8) weiß, dass sie später einmal einen eigenen Garten haben möchte.