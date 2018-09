Achtung, Pöbelherrschaft!

Über das Internet gelangen Verschwörungstheorien ungefiltert in die Welt – eine bedrohliche Entwicklung, nicht nur für den Journalismus, meint unser Autor.

von Christin Lempfert

23. September 2018, 18:57 Uhr

Die Erkenntnis, dass die Dosis das Gift mache, ist alt. Bereits im 16. Jahrhundert wurde sie vom Arzt, Astrologen, Alchemisten und Mystiker Theophrastus Bombast von Hohenheim formuliert – besser bekannt als Paracelsus. Jeder zunächst harmlose Wirkstoff und jede Substanz können demnach große Schäden anrichten. Ein halbes Jahrtausend nach Paracelsus lernen wir nun, dass das sogar für die segensreichste Erfindung des Menschen gilt: die Demokratie.

Die Überdosierung der Demokratie begann im Netz, und die ersten, die dadurch unter Druck gerieten, waren Journalisten. Seit auf Facebook und Twitter oder mittels eigenem Blog jeder, der einen Internetanschluss samt Computer hat, seine Sicht der Dinge zum Besten geben kann, läuft die Demokratie unrund. Was seit einiger Zeit „Fake News“ heißt – halbwahre oder gänzlich unwahre Geschichten – zerstört jedoch nicht nur den Journalismus, der aus guten Gründen als vierte Gewalt gilt, sondern auch die drei klassischen Gewalten, auf denen demokratische Staaten ruhen: die Legislative, die Exekutive, die Judikative. In einer Vielzahl einschlägiger Webpublikationen findet sich das Zerrbild einer Verschwörung der vier Gewalten. In den Vereinigten Staaten trägt diese Verschwörung den Namen „Deep State“, bei uns ist vom „System“ oder einem „Kartell“ die Rede.

Die Möglichkeiten zur Zerstörung des öffentlichen Diskurses mittels Internet wurden mit den Attentaten aufs World-Trade-Center vor 17 Jahren offenbar. Der Staub über dem Trümmerfeld an der Südspitze Manhattans hatte sich kaum gelegt, da schossen die wüstesten Theorien ins Kraut. Mal hieß es, dass mehrere tausend Juden am Morgen des Attentats nicht zur Arbeit erschienen seien, dann war von gezielten Sprengungen der Türme die Rede, es wurde behauptet, dass Abfangjäger keine Starterlaubnis bekommen hätten oder die Flugzeuge, die in die Türme gelenkt wurden, ferngesteuert gewesen seien. Mal waren die Juden die Drahtzieher oder die amerikanische Regierung, um die anschließenden Kriege im Nahen Osten zu legitimieren, oder – quasi als Hybridtheorie – die amerikanische Regierung, die jedoch von den Juden gelenkt worden sei.



Heute gehören

Verschwörungstheorien zum Alltag und sind zu

einem Geschäftsmodell

geworden.



Verschwörungstheorien sind kein Onlinephänomen, doch ihre Verbreitung wird durchs Netz erheblich vereinfacht. Thesen, nach denen Präsident Kennedy einem CIA-Komplott zum Opfer fiel, das Aids-Virus eine Erfindung amerikanischer Militärs sei und die Mondlandung eine TV-Studioinszenierung, gab es auch vor dem Internet – wirkmächtig werden solche Denkverrenkungen jedoch erst durchs WWW. Es etablierte sich dort nach 9/11 eine Szene von Leuten, die sich selbst als „Truther“ bezeichnen. Aufwändige Filme entstanden, die wie penible Dokumentationen aufgemacht waren. Sie wurden massenhaft im Netz verbreitet. In Deutschland veröffentlichte der ehemalige Journalist Mathias Bröckers schließlich ein 9/11-Buch, das die gängigsten Verschwörungstheorien zusammenfasste, bestärkte und das sogar zum Bestseller wurde.

Der Wahnsinn schwappte so aus dem Netz in die Buchregale. Was ohne Internet in jedem redaktionellen Filter hängengeblieben und von keinem seriösen Buchverlag veröffentlicht worden wäre (das gilt sogar für krawallige Boulevardmedien), fand mit einem Mal seine Nische. Heute gehören Verschwörungstheorien zum Alltag und sind zu einem Geschäftsmodell geworden. Mit „Kopp“ gibt es in Deutschland einen Buchverlag, dessen Programm sich wesentlich aus den Gedankenkaskaden der Truther- und Verschwörungsszene speist und der einen zweistelligen Millionenumsatz jährlich macht. Titel aus dem obskuren Haus schaffen es sogar auf die „Spiegel“-Bestsellerliste. Kurzum: Die internetgetriebene Demokratisierung des Journalismus erweist sich bei näherer Betrachtung als Pöbelherrschaft.

Was mit der Truther-Szene 2001 auf Amateurlevel begann, wurde 2014 professionalisiert und verbreitert. Die Krim-Annexion Russlands und der ebenfalls von Russland geführte Krieg in der Ostukraine waren zugleich Startschuss einer medial exzellent begleiteten Verneblungs- und Verwirrungsstrategie. Sender wie „Russia Today“ oder „Sputnik“ gaben den Spin vor und verbreiteten mit Millionenetats im Rücken und mehrsprachig Geschichten, die die Vorurteile derer bedienen, die sich in den Klauen von „Kartellen“, „Systemen“ oder dem „Deep State“ wähnen. Mit dem Monatsheft „Compact“ hat sich eine radikale Stimme in Deutschland etabliert, die diesen Spin gedruckt unter die Leute bringt und sicherlich nicht zufällig Unterstützung vom russischen Staat erhält – das Sonderheft „Putins Reden an die Deutschen“ wurde 2014 im Beisein eines Botschaftsmitarbeiters im Russischen Haus an der Berliner Friedrichstraße vorgestellt. Die Einrichtung gehört dem Staat Russland.

Die bedrohliche Entwicklung betrifft nicht nur die vierte Gewalt. Mit der AfD hat sich eine Partei in den Parlamenten etabliert, die ebenfalls anschlussfähig an die Diskurse der „Truther“ ist. „Compact“ und die russischen Staatsender gelten den Parteioberen als seriöse Medien, der heutige AfD-Chef Alexander Gauland trat 2014 auf einer „Compact“-Konferenz ebenso als Redner auf wie 2016 der damalige sachsen-anhaltinische AfD-Vorsitzende André Poggenburg und später auch der sogar für AfD-Verhältnisse radikale Björn Höcke. Damit ist das verschwörungstheoretische Denken Teil der ersten Gewalt (Parlamente) geworden. Sollte die AfD im kommenden Jahr – was durchaus realistisch ist – in Sachsen den Ministerpräsidenten stellen, wären die paranoiden Gedankenwelten auch Teil der zweiten Gewalt (Exekutive). Dass die AfD dann auch bald über Richterberufungen (dritte Gewalt) entscheiden würde, ist die logische Folge.

Was das für die Demokratie heißt, lässt sich erahnen. Wie bei der vierten Gewalt werden wir es nicht mit einer qualitativen Verbesserung zu tun haben. Das Gegenteil ist wahrscheinlicher. ●