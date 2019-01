Achterbahnfahrt ohne Happy End

Die Moral stimmte, die Leistung nicht immer: Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 landen beim Hallen-Masters auf Platz zwei

06. Januar 2019, 18:19 Uhr

Mit Rückständen kennt sich der SC Weiche Flensburg 08 nach 22 Spielen in der Fußball-Regionalliga bestens aus. Aber die Mannschaft von Trainer Daniel Jurgeleit weiß auch, wie Comebacks funktionieren – das zeigte sie beim Hallen-Masters in der Kieler Arena eindrucksvoll. Sieben Mal gerieten die Flensburger im Turnierverlauf ins Hintertreffen, fünf Mal schafften sie noch den Ausgleich. Am Ende wog die Last der Rückstände aber zu schwer, nach drei Triumphen in Folge musste der SC dem Oberliga-Spitzenreiter NTSV Strand im Finale (3:4) den Vortritt lassen.

Wieder im Endspiel – dennoch war die Stimmung im Flensburger Lager durchwachsen. Zu frustrierend war die Erkenntnis, dass das neue Jahr scheinbar ein altes Problem bereithält: Es fehlt die defensive Stabilität. Das Jurgeleit-Team kassierte neun Gegentore, das waren vier mehr als noch beim Turniersieg 2018. „Das war das Spiegelbild unserer Hinrunde. Wir können froh sein, dass wir überhaupt ins Finale gekommen sind“, sagte Florian Kirschke.

An der glücklichen Endspiel-Teilnahme hatte der Torwart großen Anteil. Im Halbfinale gegen den SV Todesfelde verwandelte er im Entscheidungsschießen den vorletzten Neunmeter und parierte anschließend gegen Lukas Benner. „Das ist dann nur noch Lotterie“, wiegelte der 26-Jährige ab. Die defensiven Schwächen nerven ihn. „Vielleicht war die Einstellung nicht bei jedem bei 100 Prozent“, rätselte Kirschke in den Katakomben der Kieler Arena. Statt sich über die intakte Weicher Moral zu freuen, meinte auch Torge Paetow: „Konzentration ist unser Stichwort. Wir kriegen zu leicht Gegentore.“

Dass es der Regionalligist trotz der Probleme ins Finale schaffte, war für Daniel Jurgeleit nicht verdient. „Mit Todesfelde ist die zweitbeste Mannschaft im Halbfinale ausgeschieden, die beste hat das Turnier gewonnen“, sagte der SC-Coach. Im Halbfinale rettete Sebastian Kiesbye den Favoriten erst zehn Sekunden vor der Schlusssirene ins Neunmeterschießen. Ähnlich knapp war es im letzten Vorrunden-Spiel gegen den VfB Lübeck, als Torge Paetow 27 Sekunden vor dem Ende den für das Weiterkommen nötigen Punktgewinn (2:2) eintütete. Schon da mahnte Patrick Thomsen, der mit einem Lupfer von der Mittellinie eines der schönsten Turnier-Tore erzielte: „Es muss mehr von uns kommen.“

Nur einmal, im Flensburger Derby gegen den TSB (4:0), agierte der Titelverteidiger souverän. Bemerkenswert: Das 1:0 von Gary Noel, mit drei Treffern bester SC-Torjäger, war das einzige Weicher Führungstor im gesamten Turnierverlauf. In allen anderen Spielen mussten die Flensburger ihre Stehauf-Qualitäten unter Beweis stellen. Was zum Auftakt gegen den NTSV Strand (0:1) noch misslang, glückte gegen Lübeck, Todesfelde und zunächst auch im dramatischen Finale.

Treffer von Marcus Steinwarth (2. Minute) und Marco Pajonk (6.) konterten Noel (4.) und Thomsen (7.) zum 2:2. Nach der erneuten Führung des Oberligisten – Marcel-Sven Meier traf mit einem fulminanten Schuss ins rechte obere Eck (9.) – eröffnete eine Zeitstrafe gegen Pajonk Weiche die Chance, das Spiel zu drehen. Aber Thomsen spielte einen Fehlpass, den Gegenangriff nutzte Meier. Marcel Cornils’ schneller Anschlusstreffer war nicht genug.