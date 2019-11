Absurditäten mit viel Musik

Comedian Axel Pätz begeistert mehr als 100 Besucher in Rellingen

Avatar_shz von shz.de

24. November 2019, 16:03 Uhr

Rellingen | In der Rathausgalerie amüsierten sich am Freitagabend mehr als 100 Besucher über den Comedian Axel Pätz. Nach zweieinhalb Jahren gab der Tastenkabarettist wieder einmal ein Gastspiel in Rellingen. Es herrschte von Anfang an gute Stimmung.

„Das Niveau singt. Es besteht Handlungsbedarf“ verkündete der in Bad Bramstedt aufgewachsene Pätz. Mit seinen Liedern erinnert Pätz an Georg Kreisler und Konstantin Wecker. Er ist nur viel moderner.

In „Klare Kante“ sang er „komplex hinterfragen, kannst du dir schenken“. Das Lied handelt von Schubladen, in die man sich steckt und gesteckt wird.

Singen kann er. Seine Stimme hat ein warmes Timbre, und seine virtuose Liedbegleitung mit Klavier und Akkordeon beherrschte er mit einer Selbstverständlichkeit, dass er sich seinen skurrilen Geschichten („Schuld daran war das Geburtstrauma“) vollständig widmen konnte.

Die Bühnen der Republik bespielt Pätz seit 2008 als Solo-Künstler. Mit zahlreichen Kabarett- und Kleinkunstpreisen ist der 62-Jährige in Hamburg lebende Familienvater seither ausgezeichnet worden, vor allem Publikumspreise.

Seine Komik gefiel. Was nachvollziehbar ist bei einem scharfzüngigen Musikanten, der mit Worten und brillanten Tönen (Pätz studierte an der Musikhochschule Hamburg) Aktuelles in messerscharfe Satire kleidet. Das gelang an diesem Abend nicht immer. Etwa, wenn Pätz fragte: „Was macht eigentlich Greta Thunberg“, alle auflachten und er nachschob „Ich bin enttäuscht, ich dachte, sie kann übers Wasser gehen“, wirkte das als Gag eher platt.

„Er bringt, was heute aktuell ist und was einen bewegt“. Elke Hertling aus Hamburg-Niendorf. Nun, der Kabarettist als solches, hat auch die Aufgabe für Aufmerksamkeit bei jenen Zuschauern, die sich normalerweise nicht täglich mit Politik befassen, zu sorgen.

„Meine Frau und ich haben eine Ethik-Kommission gebildet.“ Mit seiner Erklärung, dass es ja nicht die Flüge seien, die für eine negative CO2-Bilanz sorgen würden, sondern alle, die mit dem eigenen Auto zum Flughafen fahren würden („und erst das Catering!“) sorgte Pätz für kurze, heftige Lacher der Erleichterung. Sein Kommentar zum Trauerspiel um Traum und Trauma mit den Kreuzfahrten: „Sie können den ökologischen Fußabdruck wegwischen, wenn Sie ein Jahr mit dem Fahrrad fahren“.

Dem Aufsitz-Rasenmäher setzte er mit einem klasse Ragtime ein musikalisches Denkmal. „Sein wahres Wesen bricht aus ihm heraus, aus Jekyll wird Hyde. „Wenn man rüde den räudigen Rasen rasiert“. Dafür gab es Zwischenapplaus).

Indes wandelte er mit seinen Pointen – wenngleich selten – auf gestrigen Pfaden, doch: Kabarett und Musik verschmolzen bei Pätz zu einem sehens- und hörenswerten Programm, das mit stürmischem Applaus quittiert wurde. Bei der Zugabe „Ich hab‘ den nagelneuen Weber-Grill“, lachten die Leute von Herzen.