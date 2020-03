Abschlussprüfung soll an allen Schulen ausfallen

Bildungsministerin Karin Prien will Zeugnis auf Basis bisheriger Noten / Kabinett entscheidet heute

von Margret Kiosz

24. März 2020, 18:42 Uhr

Kiel | Gestern Nachmittag sorgte Karin Prien für einen Paukenschlag. Als erste Bildungsministerin bundesweit sprach sie sich angesichts der aktuellen Corona-Pandemie für ein Abitur ohne Abschlussprüfung aus. „Nach ausführlicher Beratung auch mit vielen Länderkollegen komme ich zu dem Schluss, dass wir in diesem Schuljahr die Abschlusszeugnisse als Anerkennungsleistungen aus den bisherigen Noten vergeben sollten“, teilte sie mit. Sie werde daher in der Kultusministerkonferenz vorschlagen, „dass wir keine Abiturprüfungen mehr abnehmen, sondern das Abitur und seine Note anhand der bisher erbrachten Leistungen bewerten“. Die Kultusministerkonferenz habe bereits beschlossen, die Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife in dieser Situation gegenseitig anzuerkennen.

Heute will Prien im Kabinett das Verfahren vorlegen. Auch die Prüfungen zum Ersten Allgemeinbildenden Schulabschluss (Ende der 9. Klasse) und Mittleren Schulabschluss (Ende 10. Klasse) sollen in diesem Schuljahr nicht abgenommen werden. „Seit dem 16. März ist der Unterricht eingestellt. Wann und wie wir den Betrieb wieder aufnehmen können, kann heute niemand seriös vorhersagen“, so Prien. Für die Abi-Prüfungen wäre ein Termin unmittelbar nach den Osterferien nötig. „Dies erscheint derzeit unrealistisch“.

Die Resonanz ist unterschiedlich. Die Lehrergewerkschaft GEW spricht von einer „vernünftigen Entscheidung im Interesse der Gesundheit von Lehrkräften und Schülern“ und warnte, den Abschluss als „Notabitur“ zu diskreditieren. Zustimmung auch von der FDP. Deren Abgeordnete Anita Klahn begrüßt, ,,dass die Unsicherheit beendet wird“. Allerdings plädiert sie dafür, Schülern auf Wunsch durch zusätzliche Prüfungsleistungen die Chancen für bessere Endnoten zu geben. Priens Parteikollege Tobias von der Heide hält die Entscheidung auch angesichts des Termindrucks wegen der frühen Sommerferien im Norden für richtig. „Eine weitere Verschiebung der Prüfungstermine nach hinten mit Nachschreibterminen, Korrekturen, mündlichen Prüfungen und Zeugniskonferenzen wäre problematisch“, pflichtet ihm die Grüne Ines Strehlau bei.

Die SPD hatte zuvor eine Abi-Lösung im Gleichklang mit den anderen Bundesländern gefordert. Das wird jedoch schwierig, weil in Hessen und in Rheinland-Pfalz die Prüfungen trotz Corona-Krise seit gestern bereits laufen. Lehrerverbandspräsident Hans-Peter Meidinger warnt vor Ungleichbehandlung, wenn Länder unterschiedlich vorgehen. Viele Schüler hofften bei der Abi-Prüfung auf Notenverbesserung. Diese Chance werde ihnen jetzt genommen.

Derweil sammeln zwei Hamburger Schüler auf dem Internetportal „change.org“ weiter eifrig Stimmen für ihre Petition zur Abschaffung der Abi-Prüfung. Gestern Abend hatten sie bereits 76 000 Unterstützer.

