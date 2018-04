Abriss Bleekerstift: Keine Entscheidung im Ausschuss

Architekt des Investors stellte neue Pläne vor / Schriftzug „Bleekerstiift“ soll Neubau zieren

von Florian Kleist

20. April 2018, 17:52 Uhr

Eile mit Weile. Diesem Grundsatz entsprechend verschoben die Mitglieder des Ausschusses für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen am Donnerstagabend die Entscheidung über die Genehmigung beziehungsweise die Ablehnung des Abbruchantrags der Bleekerstift-Investoren für das Altgebäude des früheren Krankenhauses.

Das taten sie, weil Stadtplaner Henning Treppkau die Politiker auf Nachfrage darüber informierte, dass das Altgebäude mit dem markanten Schriftzug und den imposanten Balkonzimmern vor einem Abriss aufgrund der gültigen Erhaltungssatzung geschützt sei − und keine Fristen eingehalten werden müssten.

Außerdem wurde am Donnerstagabend weiterhin grundsätzlicher Beratungsbedarf artikuliert. Der Antrag wurde zurück in die Fraktionen verwiesen. Zusätzlich zurückverwiesen wurde eine Tischvorlage von Architekt Maik Timm, der für die Investoren an der Bleekerstraße planerisch tätig ist. Timm hatte einen Strauß bunter Architektenentwürfe vorgelegt, die einen Kompromiss darstellen sollen.

Weiterhin plant der Uetersener nämlich den Abriss. Und das aufgrund von ihm festgestellter Unwirtschaftlichkeit. Timm erklärt sich aber nun bereit, einen nach dem Vorbild des Stiftgebäudes markanten Neubau zu errichten und diesen mit dem Schriftzug „Bleekerstift“ auszustatten.



Liste mit Unterschriften gegen Abriss übergeben





Während der Sitzung wurde deutlich, dass die Mandatsträger nichts Neues wollen, sondern beabsichtigen, das Alte zu erhalten. Auch, wie mehrfach betont wurde, weil es einer Bürgerinitiative gelungen sei, mehr als 700 Unterschriften zu sammeln. Die Unterzeichneten protestieren gegen die Abrisspläne. Die unterschriebenen Listen wurden zu Sitzungsbeginn Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) übergeben. Seniorenbeiratsvorsitzender Uwe Staack sprach für die Initiative und wollte von den Politikern wissen, was diese zu tun gedenken, um das Gebäude oder zumindest die als wertvoll betrachtete Südfassade zu erhalten. Über die Angelegenheit „Bleekerstift“ wird nun vermutlich erst in der nächsten Legislaturperiode, also nach den Kommunalwahlen am6. Mai, entschieden.