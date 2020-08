Abgetaucht

Unser Reporter Kay Müller geht dahin, wo er noch nie war – etwa zum Grund der Ostsee. Sein Motto: Müller macht’s

von Kay Müller

09. August 2020, 18:42 Uhr

Eckernförde | Die erste Regel breche ich sofort. „Beim Tauchen nie die Luft anhalten“, hat Thorsten Peuster mir noch ein paar Minuten vorher eingeschärft. Doch als ich da so knie in der Ostsee vor Eckernförde, den Lungenautomaten in den Mund stecke und einfach mal den Kopf unter Wasser senken soll, mache ich natürlich genau das. Erst nach einigen Sekunden traue ich mich einmal Luft zu holen – erst flach, beim nächsten Mal tiefer lasse ich die Luft aus der zwölf Kilo schweren Pressluftflasche langsam in meine Lungen strömen. Der Kontrollverlust ist mir schon unangenehm, auch wenn ich meinen Kopf nur ein paar Zentimeter nach hinten neigen müsste, um wieder aus dem Wasser zu kommen. Vor meiner Taucherbrille taucht Thorsten auf, formt aus Daumen und Zeigefinger einen Kreis – und ich tue es ihm gleich. „Alles Okay“ heißt das in der Taucher-Zeichensprache – aber ich muss zugeben, dass das ein wenig geschwindelt ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob dieser Tauch-Selbstversuch gut ausgeht.

Ich bin das erste Mal beim Schnuppertauchen. „Mit dem Wasser hast Du kein Problem“, wird Thorsten später zu mir sagen, und er hat Recht – wie mit so vielem, was er an diesem Vormittag sagen wird. Allerdings sehe ich in seinen Augen auch, dass er die gehörige Portion Respekt erkennt, die ich vor dem Abtauchen habe. Denn ich bin eher der Plantsch-Typ, tauche mit Luftanhalten zum Spaß, aber eben nicht mit dieser professionellen Ausrüstung, die ich von Thorstens Tauchschule „Tauchen und Meer“ bekommen habe, die er seit 25 Jahren in Eckernförde betreibt. Tattoo am Oberarm, Ring um den Hals, lange Haare – man kann es dem 55-Jährigen fast ansehen, dass er etwas mit der See zu tun haben muss. „Ich liebe es, wenn das Wasser mich umspült“, sagt Thorsten. Und er mag die Ostsee, seine Heimat.

Ich eigentlich auch. Und doch bin ich froh als ich in dem Wasser, in dem ich locker stehen könnte, Kerstin Schierholz an meiner Seite habe. Die 42-Jährige macht eine Ausbildung als Dive Master bei Thorsten und assistiert ihm. Die Gruppen beim Schnuppertauchen in der Tauchschule „Tauchen und Meer“ sind klein, nie mehr als drei Leute gleichzeitig unter Wasser. Ich habe sogar noch mehr Glück und zwei Trainer. Das hilft mir ungemein, denn ich bin unter Wasser erstmal damit beschäftigt, das Gleichgewicht zu halten. Immer wieder muss ich die Flasche auf meinem Rücken zurechtruckeln, damit ich nicht auf die Seite kippe. Wo das Ufer ist, habe ich schnell vergessen. Kerstin pustet per Knopfdruck immer mal wieder Luft in meine Weste, an der Flasche und Automat befestigt sind, ich merke es aber kaum, dass ich dadurch wieder mehr Auftrieb bekomme. Statt dessen versuche ich es mit mehr Flossenschlägen und komme ein wenig voran. Trotzdem will ich wieder nach oben und deute mit dem Daumen Richtung Wasseroberfläche. „Super, du hast schon viel weniger gezittert“, sagt Kerstin. „Na, Dankeschön“, denke ich, an der 16 Grad warmen Ostsee kann das nicht liegen. Dabei wollte Kerstin mich wohl nur motivieren.

Ein paar Meter weiter steht Thorsten, der ein paar Bilder von mir unter Wasser gemacht hat. „Du gehst die Sache sehr vom Kopf aus an“, sagt er. „Das ist gut.“ Ich weiß nicht, ob sich das so gut anfühlt, denn ich sehe Thorsten an, dass er sich noch mehr von mir wünscht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich allein unter Wasser klar käme, aber das ist ja vielleicht auch normal.

Trotzdem tauche ich wieder ab. Gelernt habe ich schon, wie man unter Wasser den Lungenautomaten greift, wenn er einmal aus dem Mund rutschen sollte. In dunkler See stelle ich mir das schwer vor, in der Eckernförder Bucht gelingt es ganz gut. Ich stelle mir lieber nicht vor, wie das im Ernstfall ohne Luft aus der Flasche in größerer Tiefe sein könnte. Ebenso, wenn ich die Maske absetzen müsste, was immer mal wieder vorkomme, sagt Thorsten.

Er leidet wie viele Geschäftsleute unter der Corona-Krise. „Immerhin ist tauchen problemlos möglich“, sagt der Tauchlehrer. „Wir haben ja Maske und Atemschutz – besser geht es gar nicht.“ Stimmt. Aber deshalb hat er trotzdem nur ein Drittel der Tauchschüler, die er sonst unterrichtet. „Statt dessen kommen die Leute, die sonst in Mexiko und Ägypten gewesen wären und wollen bei mir tauchen. Nur an denen verdiene ich nichts“, sagt Thorsten. Denn die lassen nur zehn Euro Gebühr und Flaschengeld da. Ein Schüler, der einen Tauchschein machen will, gibt ein Vielfaches aus. Reich werde man als Tauchlehrer trotzdem nicht, sagt Thorsten, aber er zieht die Freude an seinem Job aus den strahlenden Gesichtern, wenn seine Schüler wieder auftauchen.

Ich bin mir noch nicht sicher, ob auch ich ihm am Ende diese Freude machen kann, aber ich versuche zu verinnerlichen, was er gesagt hat: „Lass Dich mal fallen und genieße das.“ Ich versuche ruhigere Bewegungen zu machen. Unter Wasser sehe ich das Seegras und hebe eine geschlossene Herzmuschel auf. Thorsten hält mir eine Feuerqualle vom Leib, die auf mich zu schwimmt. Ein Krebs läuft über den Meeresboden, ich strecke meinen Zeigefinger aus, und er kneift hinein. Langsam beginne ich zu verstehen, was Thorsten meint, dass hier unten das Leben tobt – und es trotzdem ruhig ist. Wir sind nur etwa drei Meter tief, aber es kommt mir viel weiter vor. Ich vergesse, dass ich mit dem Lungenautomaten atme. Ich versuche mich auf das Medium, das mich ganz umschließt, einzulassen, und sehe eine Welt, die für mich als Schleswig-Holsteiner vertraut, aber trotzdem neu ist, weil ich sie so noch nie aus dieser Perspektive gesehen habe.

„Gut gemacht“, sagt Thorsten und klopft mir auf die Schulter als wir nach knapp drei Stunden Schnuppertraining zurück in seiner Tauchschule sind. Ich hoffe, dass er es ernst meint. 6000 Tauchgänge hat er in seinem Leben schon gemacht, erzählt er. „Ich war schon überall auf der Welt. Das ist ja das Schöne am Tauchen, dass man es überall machen kann, wo es nicht verboten ist.“ Am liebsten aber, geht ist er nicht im Roten Meer, sondern in der Ostsee. „Da kann man jeden Tag tauchen – und immer etwas Anderes entdecken.“

Bei anderen würde dieser Satz vielleicht wie ein Werbespruch klingen, aber Thorsten Peuster kaufe ich ihn ab. Denn er hat ein Händchen für Leute, die das erste Mal bei ihm tauchen, die Erfahrung macht es vielleicht oder seine offene Art. Denn er braucht ja auch die Schüler, die nach einem Schnupperkurs weiter machen. „Dir hat es auch gefallen, oder?“, fragt er mich am Ende. Und ich will dann viel erklären, was wie gewirkt hat und warum das mit dem Abtauchen nicht so leicht war. Aber ich höre mich dann nur sagen: „Ja, und ich komme bestimmt mal wieder.“





> Info: www.tauchenundmeer.net.