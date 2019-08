Abgeordnete – nur die wenigsten verdienen dazu

Vier Schleswig-Holsteiner geben Nebeneinkünfte bei der Bundestagsverwaltung an

von Bernd Ahlert

20. August 2019, 12:12 Uhr

Er ist der Top-Verdiener unter den schleswig-holsteinischen Bundestagsabgeordneten – zumindest was die Nebeneinkünfte angeht: Johann Wadephul (CDU) liegt mit mindestens 65 500 Euro in den vergangenen zwei Jahren laut einer Erhebung der Transparenzorganisation „abgeordnetenwatch.de“, die die Daten der Bundestagsverwaltung ausgewertet hat, auf Platz 1 der Zuverdiener. Und damit liegt er sogar noch vor Bundestags-Vize-Präsident Wolfgang Kubicki, der in seinen ersten beiden Jahren im Bundestag mindestens 62 000 Euro als Anwalt oder durch Vorträge verdient hat – zusätzlich zu seiner Diät von 10 083 Euro und noch einmal die Hälfte als Amtszulage – macht 15 124 Euro im Monat.

Claudia Schmidtke, die mit 45 000 Euro Zuverdienst an dritter Stelle liegt, hat das Geld als Ärztin in den Segeberger Kliniken verdient. Die inzwischen zur Patientenbeauftragten der Bundesregierung aufgerückte CDU-Politikerin hat den Job allerdings schon im Februar 2018 aufgegeben. Ihr Parteifreund Norbert Brackmann bekommt den Zuverdienst als Mitglied des Kreistages Herzogtum Lauenburg und dortiger CDU-Fraktionsvorsitzender.

Alle anderen schleswig-holsteinischen Bundestagsabgeordneten haben keine Zuverdienste – das sind unterdurchschnittlich viele.

Laut „abgeordnetenwatch.de“ kassieren andere Abgeordnete zum Teil beträchtliche Summen. So erhielt die frühere Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) für einen Verwaltungsratsposten vom Schweizer Pharmahersteller Siegfried Holdling AG in dieser Legislaturperiode mindestens 123 500 Euro. Der frühere Verkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) kommt auf mindestens 318 000 Euro allein aus seiner Nebentätigkeit als „Strategieberater“ – daneben gehe er noch weiteren bezahlten Tätigkeiten wie einer Beiratstätigkeit bei einer PR-Agentur nach. Der frühere Unions-Fraktionschef Volker Kauder bekommt als Berater des Bergbaukonzerns Saxony Minerals & Exploration AG eine monatliche Vergütung zwischen 3500 und 7000 Euro. 202 von 709 Abgeordneten erzielten aus Nebeneinkünften insgesamt mindestens 16,5 Millionen Euro seit Beginn der Legislaturperiode. Die Sprecherin von „abgeordnetenwatch.de“, Léa Briand, fordert Konsequenzen: „Nebentätigkeiten von Politikern in der Wirtschaft sind ein Einfallstor für Lobbyismus. Durch die Postenvergabe an Abgeordnete erkaufen sich Unternehmen einen exklusiven Zugang zur Politik. Lobbyjobs in der Wirtschaft müssen endlich verboten werden.“

Johann Wadephul hält nach eigener Aussage seine beiden Jobs „strikt getrennt“. Er sei Außen- und Verteidigungspolitiker, als Rechtsanwalt für Sozialrecht vertrete er Mandanten, die etwa Probleme mit der Pflegeversicherung hätten. „Ich mache den Job nur, weil ich Spaß an dem Beruf habe und ein Standbein behalten will, falls es mal mit der Politik nicht weiter gehen sollte.“

Die Abgeordneten müssen ihre Nebeneinkünfte in verschiedenen Stufen angeben, Stufe 1 geht von 1000 bis 3500 Euro, Stufe 10 beinhaltet Verdienste von über 250 000 Euro. Die Stufen werden auf der Homepage des Bundestags veröffentlicht.

Wadephul hält diese Praxis für nicht transparent genug. „Die Summe ist stark verfälschend. Es wäre fairer, den Netto-Verdienst zu verzeichnen. Ich habe noch ein kleines Büro und eine Mitarbeiterin. Von meinem Zusatzverdienst bleibt mir nur ein kleiner Gewinn – wenn überhaupt.“