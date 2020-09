Ab sofort: Busverkehr elektrisiert

Die KViP schickt ab Montag ihren ersten Elektro-Bus in den Linienverkehr / Die ganze Flotte soll ausgebaut werden – es gibt aber Probleme

von Cornelia Sprenger

25. September 2020, 15:12 Uhr

Kreis Pinneberg | Grüne Lichtakzente an der Decke, silbern-geschwungene Haltestangen, Sitze mit Metallrahmen und Plastiklehnen – wer den neuen Bus der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (KViP) betritt, merkt sofort, dass hier etwas anders ist. Und tatsächlich: Der Neue in der Flotte des kreiseigenen Busunternehmens ist nicht nur futuristisch eingerichtet, sondern fährt vor allem voll elektrisch. Der neue Elektrobus kommt von der französischen Firma Heuliez.

Mehr als eine Woche ist der Bus testweise im Linienverkehr gefahren – mit Erfolg, wie KViP-Geschäftsführer Thomas Becker sagt. „Unsere Anforderung lautete, dass der Bus 150 Kilometer zu jeder Jahreszeit schaffen muss“, erklärt Becker. „Nachdem wir ihn jetzt ausprobiert haben – mit Klimaanlage, Heizung und häufigem Öffnen und Schließen der Türen – können wir sagen, dass der neue Bus diese Vorgabe übererfüllt.“

Ab Montag soll der Elektrobus deshalb regulär im Linienverkehr von Uetersen und Tornesch eingesetzt werden. Vor allem ist der neue Bus gut für die Umwelt. Schließlich gehört die KViP dem Kreis und zu dessen Klimakonzept gehört die Vorgabe, dass alle Fahrzeuge auf Elektro umgestellt werden sollen. Entsprechend zufrieden war Landrat Oliver Stolz mit dem „kleinen Erfolg, der beispielgebend sein soll für die Zukunft.“

Bis die ganze Busflotte der KViP elektrisch fährt, wird es aber wohl noch dauern. Da ist zum einen die Kostenfrage: Ein Elektrobus kostet in der Anschaffung rund 600000 Euro, ein Dieselbus nur rund 200000 Euro. Zwar bezuschussen Bund und Land zwischen 40 und 80 Prozent der Mehrkosten. Doch bewilligt werden längst nicht alle eingereichten Anträge. Die KViP hat nach drei Jahren jetzt die Förderung für den neuen Bus bekommen. Und rechnet sich gute Chancen aus, dass auch ihr neuer Antrag für sechs weitere Elektrobusse Erfolg haben könnte.

Zum anderen ist da die Reichweite. Die Umläufe mit bis zu 150 Kilometern pro Tag schafft der neue Elektrobus mit einer Stromladung gut. Aber die größeren Strecken im KViP-Gebiet mit bis zu 300 Kilometern schafft noch kein Elektrobus auf dem Markt. Und dann ist da noch das Problem Elmshorn: Kein Elektrobus würde unter der Bahnunterführung am Bahnhof hindurch passen. Weshalb dort auch nicht so bald Elektrobusse eingesetzt werden dürften.

Ein anderes Problem wird leichter zu lösen sein: Bei allem Futurismus – die Metallumrandungen an den Sitzen machen kalte Beine. KViP-Geschäftsführer Becker versichert: „Kommen deswegen Beschwerden, installieren wir dort Plastik.“