A 215 wird erneut gesperrt

von Rieke Beckwermert

01. Juli 2019, 09:40 Uhr

Kiel | Keine Sommerpause für die Bauarbeiten an der A 215-Anschlussstelle Kiel-Mitte: Für Asphaltierungsarbeiten in Richtung Kiel muss die Fahrbahn mehrere Tage gesperrt werden. Vom heutigen Dienstag, 2. Juli, 9 Uhr, bis Montag, 8. Juli, 5 Uhr, ist die Hauptfahrspur in Fahrtrichtung Kiel gesperrt. Verkehr in Fahrtrichtung Norden / Eckernförde und zum Citti-Park wird weiterhin möglich sein. Der Verkehr in Richtung Zentrum / B 76 Richtung Osten wird in dieser Zeit über den Mettenhofzubringer / Skandinaviendamm / Kronshagener Weg geleitet. Alternativ dazu kann auch bereits in Blumenthal die Autobahn verlassen und über die L 318 nach Kiel gefahren werden.