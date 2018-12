A 21: Schaufelmännchen hat bald ausgedient

Verkehrsminister und Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr geben saniertes Teilstück der A 21 zweispurig frei

von shz.de

16. Dezember 2018, 19:14 Uhr

Gute Nachrichten für Pendler zwischen Kiel und Bad Segeberg: Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) und Torsten Conradt, Direktor des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV.SH), gaben am Sonnabend ein rund zehn Kilometer langes Teilstück der A 21 zwischen Trappenkamp und Stolpe in Fahrtrichtung Kiel für den Verkehr wieder frei. Während Buchholz und Conradt im Beisein von Vertretern der Baufirmen und einiger Landtagsabgeordneten das Baustellenschild – den „Schaufelmann“ – entfernten, räumten Mitarbeiter eines Verkehrssicherungsunternehmens die letzten Baken ab. Es wurde damit allerdings kein neues Teilstück der A 21 freigegeben, sondern ein seit Jahren bestehendes Stück, das aber grundlegend saniert wurde.

Seit Mai 2016 wurde zunächst die Fahrbahn Richtung Segeberg, anschließend die in Richtung Kiel saniert, was den Bund insgesamt etwa 46 Millionen Euro kostete. „Ich persönlich freue mich besonders über die Fertigstellung“, betonte Buchholz, der die Strecke selbst täglich nutzt. „Damit ist die A 21 als wichtige Magistrale für den Berufsverkehr und die Logistik-Wirtschaft nach gut 32 Monaten Bauzeit wieder in einem Top-Zustand“, so Buchholz weiter. Zudem wies er auf die Nachhaltigkeit der Baumaßnahme hin, bei der 85 Prozent der Baustoffe recyceltes Material seien. LBV-Chef Conradt wies darauf hin, dass für rund acht Wochen die Geschwindigkeit auf 80 Stundenkilometer beschränkt sein wird, bis sich der neue Straßenbelag eingefahren hat. Zudem seien in Fahrtrichtung Segeberg noch Restarbeiten an den Schutzeinrichtungen notwendig, die bis etwa Mitte Januar dauern werden, sodass dort bis dahin noch einspurig mit Tempo 80 gefahren werden muss.

Und wie geht es weiter? Die Arbeiten am nächsten neuen Teilstück zwischen Nettelsee und Kleinbarkau haben begonnen, dieser Abschnitt soll 2022 fertiggestellt sein; der endgültige Anschluss an Kiel ist allerdings noch offen.

Buchholz und Conradt kündigten aber auch an, dass auch 2019 den Autofahrern im Land erhebliche Geduldsproben abverlangt werden. Ein seit Jahrzehnten aufgebauter Sanierungsstau, der allein im Bereich der Landesstraßen ein Volumen von rund einer Milliarde Euro umfasst, soll nun nach und nach abgebaut werden.

Bei der Sanierung des Teilstücks der A 21, die laut der letzten Verkehrszählung von 2015 täglich von etwa 22 000 Fahrzeugen befahren wird, war man übrigens fast im Zeitplan. Torsten Conradt räumte ein, dass man 14 Tage später als geplant fertig geworden sei, eine Verzögerung, von der manch ein anderer Vorhabenträger träumt.