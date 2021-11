Hamburg : Nach tödlichem Radunfall in Barmbek-Nord: Polizei sucht Zeugen

Auf der Habichtstraße in Hamburg-Barmbek-Nord kam es am Freitag zu einem tödlichen Verkehrsunfall, als ein Sattelzug-Fahrer auf die Rechtsabbiegerspur wechseln wollte und einen Radfahrer überfuhr.

Hamburg | Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitag, bei dem ein 47-jähriger Fahrradfahrer tödlich verletzt wurde, sucht die Polizei weitere Zeugen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der Fahrradfahrer auf dem Radfahrstreifen in Mittellage in Richtung Wandsbek. Vor dem Kreuzungsbereich zur Bramfelder Straße wechselte der Fahrer eines Sattelz...

