84-Jährige fährt Zwillingsmutter an

14. Januar 2020, 19:06 Uhr

Hamburg | Eine 36-Jährige überquerte mit ihrem Zwillings-Kinderwagen auf einem Zebrastreifen die Straße – da wird sie von einem Auto angefahren. So geschehen gestern in Hamburg-Bahrenfeld. Die Mutter der beiden drei Monate alten Mädchen wurde dabei schwer am Kopf, am Becken und am Bein verletzt, so die Polizei. Der Kinderwagen wurde durch den Aufprall zur Seite umgeworfen, einer der beiden Säuglinge sei dabei leicht verletzt worden. Warum die Fahrerin, 84 Jahre alt, nicht stoppte, sei noch unklar, so Daniel Ritterskamp, Sprecher der Polizei Hamburg. Möglicherweise stand sie unter Medikamenteneinfluss. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.