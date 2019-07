800 Maßnahmen zur Kieler Woche

von Rieke Beckwermert

02. Juli 2019, 11:08 Uhr

Kiel | Nach Abschluss der Kieler Woche zieht die Bundespolizeiinspektion Kiel eine positive Bilanz. Das Einsatzkonzeptder Bundespolizei sah eine hohe Präsenz von Einsatzkräften im Kieler Hauptbahnhof vor allem an den beiden Veranstaltungswochenenden vor. Bis zu 120 Beamte waren zu den Schwerpunktzeiten im Kieler Hauptbahnhof im Einsatz. Außerdem war im gesamten Veranstaltungszeitraum zusätzlich Videotechnik im Bahnhof verbaut. Knapp 800 „polizeiliche Maßnahmen“ fielen demnach an – überwiegend Identitätsfeststellungen, Platzverweise, Durchsuchungen und sogenannte Gefährderansprachen. Ingesamt deutlich weniger als noch im letzten Jahr, so ein Sprecher. Auch das Straftatenaufkommen lag mit 51 Delikten unter dem Vorjahresniveau (2018: 73). Erfreulich waren deutliche Rückgänge bei Körperverletzungen und Diebstählen. Dafür registrierten die Kräfte der Bundespolizei häufiger Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.