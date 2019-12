„15 Minuten Weihnachten in der Tüte“ : 80 Überraschungen für Senioren in Steinbergkirche

Der „Häkelbüüdelclub Roikier“ hat für Senioren, die älter als 85 Jahre alt sind, kleine Präsente vorbereitet.

06. Dezember 2019, 09:17 Uhr

STEINBERGKIRCHE | Bevor beraten und beschlossen wurde, fanden sich die Gemeindevertreter von Steinbergkirche im Flur des Amtshauses bei Birgit Nissen ein, um von ihr kleine, liebevoll dekorierte Tüten entgegen zu nehmen – weihnachtliche Präsente für Senioren, die älter als 85 Jahre sind. In den kommenden Tagen werden sich die Gemeindevertreter wie Anke Kiesbüy und Sandra Bocola auf den Weg durch die Dörfer der Gemeinde machen, um die Tüten zu überreichen – als Aufmerksamkeit zu dem bevorstehenden Fest seitens der Gemeinde.

Weil das so seit vielen Jahren üblich ist, war der „Häkelbüüdelclub Roikier“, der zusammen mit Birgit Nissen die kleinen Geschenke bastelt – diesmal 80 an der Zahl – zuvor in Aktion gewesen.

Die Tüten enthalten nicht nur Leckereien, sondern auch eine „Gebrauchsanweisung“ für „15 Minuten Weihnachten in der Tüte“. Eine schöne Idee, waren sich die Gemeindevertreter einig.