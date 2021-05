„75 ist nur ’ne Zahl von der Firma Echt Egal“

Im Geburtstags-Interview plaudert Udo Lindenberg über gute Geister, eine neue Tour und die Liebe zu Timmendorfer Strand

16. Mai 2021, 17:33 Uhr

Der Panik-Präsident feiert Jubiläum. Heute wird Udo Lindenberg 75 Jahre alt. Parallel erobert sein Album „Udopia – Das Beste“ vom Start weg die Charts. Mit dem sh:z sprach der „Udonaut“ über das Älterwerden, das Songschreiben im Schatten der Pandemie und seine besondere Beziehung zu Schleswig-Holstein.



Wie fühlst Du Dich mit 75?

„Bestens, genau wie mit 70 oder 60. Die Birne ist klar, der Body ready for Showtime. Letztlich ist es nur ’ne Zahl von der Firma Echt Egal. Totaler Quatsch, das ganze Drama mit dem Alter. Alles easy, bin im Club der 100-Jährigen, wir feilen schon am Tourneeplan für 2046.“



Wie feierst Du Deinen Geburtstag?

„In diesen Zeiten, wo es viele Bands, Clubs und überhaupt die ganze Kulturbranche so existenziell hart getroffen hat, mache ich keine Feier. Ich erhebe mein Glas auf Hermine und Gustav, es ist der Ehrentag meiner Eltern. Richtig gefeiert wird erst nächstes Jahr, wenn das scheiß Virus hoffentlich weitestgehend besiegt ist. Bis dahin machen wir auf coole Sorte.“



Corona ist das alles beherrschende Thema. Wie hast Du die Pandemie ertragen?

„Ich ertrage sie ja noch, aber inzwischen endlich geimpft. Es war ein quälender Weg dahin. No peace ohne Piks. Mir geht’s gut. Aber viele, zu viele müssen ja immer noch warten auf die Impfe. Da hat die Schlafwagen-Regierung in Berlin ja leider voll was verpennt. Und Uschi in Brüssel, die ja gern mal ’n paar Millionen für Berater raushaut, hat‘s trotzdem nicht hingekriegt. Ok, schauen wir nach vorne… “



Womit hast Du Dir die Zeit totgeschlagen?

„Mit Malen und Songs schreiben. Ich liebe ja auch mal einsame Nächte. Da komm ich auf gute Ideen. Naja, die totale Kontaktsperre war schon mühsam. Das Atlantic wurde zum Geister-Hotel. Shining mit Udo Nicholson, aber friedlich und mit nur zwei Leuten an der Rezeption. Auch mal interessant, ich glaube ja an gute Geister.“



Wie hast Du das mit der Produktion der neuen Songs im Studio mitten in der Corona-Welle hinbekommen?

„Ganz easy, bin ja von den Flexibel-Betrieben. Kleines mobiles Studio ins Atlantic, singen in so ’ner Lockdown-Meditationsstimmung, auch mal reizvoll. So wie in Trance, als hätte man was eingenommen, vielleicht Rauscholin oder Udopium? “

Herausgekommen ist „Udopium – das Beste“. 75 Songs, inklusive vier neue. Das Album ist fulminant gestartet...

„Ja, ich bin wirklich total geflasht. Udopium zischt voll ab, das Gefühl in den oberen Charts kenn ich ja schon etwas länger, aber so ein Turboboost wie direkt zum Mars – das hätte ich nicht gedacht.“



Udo und Schleswig-Holstein, da war doch was...

„Ja, ich liebe Schleswig-Holstein, bin doch ’n Junge von Nord- und Ostsee geworden. Sylt genauso gern wie Timmendorfer Strand. Von der allerersten Popstar-Knete hab ich meine Mutter ins Maritim in Timme eingeladen. Seit Jahrzehnten bin ich immer noch hoch im Norden. Ich freue mich, dass es jetzt endlich wieder richtig losgeht.“



Man hört, es soll nächstes Jahr auf große Tour gehen. Gibt es wieder die beiden Warm-up-Konzerte in Timmendorfer Strand?

„Die Gerüchte sind very heiß. Wenn Corona sich richtig verzischt hat, geht‘s wieder richtig zur Sache, zum Proben immer wieder sehr gerne ins Maritim Seehotel in Timme.“



Was wünscht sich der Panik-Präsident zum Geburtstag?

„Schluss mit den ewigen Ego-Trips, und zwar weltweit. Die Pandemie hat es uns doch drastisch gezeigt, wie verletzlich alles ist auf diesem super Planeten. In England feiert sich Johnson für seine Impferfolge. Jetzt ist er wieder im Risikogebiet gelandet, weil die Indien-Mutante sich als so riskant erweist. Deutschland hat in der Pandemie klägliche Missstände offenbart. Das Virus zischt durchs Land und wir hängen im Papierkrieg fest, mit Fax, Funklöchern und endlosen Laberrunden. Wir schaffen es nur gemeinsam, den Klimaschutz und alles andere auch.“