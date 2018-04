Tornesch : 6500 Stunden Ehrenamt

Freiwillige des Tornescher DRK-Ortsvereins leisten Arbeit von vier Vollzeitkräften

von shz.de

25. April 2018, 16:05 Uhr

Der mitgliederstarke Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der unter anderem die Blutspende und viele Angebote für Senioren organisiert sowie die Kleiderkammer betreibt, wählte auf der Mitgliederversammlung im Pomm 91 neue Vorstandsmitglieder und zeichnete verdiente Mitglieder aus.

Kurz vor der Kommunalwahl hatte die Jahresversammlung einige Besonderheiten: Bürgermeister Roland Krügel und Bürgervorsteher Peter Daniel, die sich in Kürze in den Ruhestand verabschieden, sprachen letztmalig Grußworte, und die drei Bürgermeisterkandidaten, Sabine Kählert (parteilos), Maike Münster (parteilos) und Bernhard Janz (CDU), nutzten die Gelegenheit, sich bei den rund 90 Teilnehmern persönlich vorzustellen. Wolfgang Krohn, Vorsitzender des DRK-Kreisverbands Pinneberg, lobte die rege Beteiligung im Ortsverein. Pastor Henning Matthiesen sagte, er schätze die gelungene Zusammenarbeit mit dem DRK in der ARGE, der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände, die unter anderem gemeinsame Seniorenfeste ausrichtet. Der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, Manfred Irgens, gab einen Bericht über die Vereinsaktivitäten. Fünf Mal pro Jahr lädt der Ortsverein zur Blutspende, 500 bis 700 Spender jährlich folgen dem Aufruf. Für Senioren gibt es Bewegungsangebote wie Gymnastik oder Stuhlyoga, dazu Freizeitgruppen für Spielenachmittage oder Gedächtnistraining. Auch Radtouren, Info-Veranstaltungen, Ausfahrten und das Seniorenfrühstück sind im Angebot. Darüber hinaus engagiert sich das DRK für die Integration von Flüchtlingen und betreibt die örtliche Kleiderkammer. Irgens schätzt, dass die 60 Helfer in 2017 insgesamt 6500 Stunden im Einsatz waren. „Das entspricht vier Vollzeitkräften, das ist alles ehrenamtlich, und alle sind freudig dabei“, lobte er. Seine Zielsetzung ist es, das zu erhalten und die leicht schrumpfende Zahl der Ehrenamtlichen durch Neumitglieder zu ergänzen.



Spende für den Kampf gegen die Hungersnot





In 2017 war es dem DRK Tornesch möglich, 3000 Euro an die übergeordnete Organisation zu spenden. „Das Geld sollte da eingesetzt werden, wo es am nötigsten ist“, so Irgens. Er erinnerte daran, dass weltweit viele Menschen aufgrund von Unfrieden und Hunger nicht glücklich werden könnten. Verwendet wurde die Spende zur Bekämpfung der Hungersnot in Afrika. Im Zuge der Wahlen wurde Ronald Schulze als Kassenwart bestätigt. Annerose Niegel, die vorher stellvertretende Vorsitzende war, ist Beisitzerin, ihr vorheriges Amt füllt nun Angela Notka aus. Die Reisen und Ausfahrten organisiert künftig Gerhard Mohnke.

Viele der 360 Mitglieder wurden für Vereinstreue geehrt, sie erhielten Gutscheine für ein Blumengeschäft. Gerda Schmüser ist dem DRK seit 60 Jahren treu. Else Merten, die 75 Jahre Mitglied ist, besuchte der Vorsitzende Irgens zu Hause. Nach langjährigem Freiwilligendienst in den Ruhestand verabschiedet wurden das Vorstandsmitglied Hertha Holstein und Dora Saß, und die Helferinnen Doris Weise, Inge Gerckens und Gisela Reese feierten ihr Helferjubiläum.

Für ihr Erscheinen auf der Jahresversammlung wurden die Mitglieder nicht nur mit Kaffee und Kuchen belohnt. Die Kinder des DRK-Kindergartens an der Friedlandstraße sangen vom Frühling, und das Publikum amüsierte sich über das Waschbärenlied, in dem es heißt: „Nein, nein, ich wasch mich nicht, da bleib ich lieber schmutzig im Gesicht!“