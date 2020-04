60 Prozent aller Betten sind belegt

von Kay Müller

03. April 2020, 20:32 Uhr

Kiel | Und wieder eine Telefonkonferenz: Über den Hörer haben Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und sein Staatssekretär Matthias Badenhop gestern früh die Mitglieder des Sozialausschusses des Landtages über aktuelle Zahlen zur Corona-Krise informiert. Demnach ist mehr als die Hälfte der Intensiv- und der normalen Betten in den Krankenhäusern belegt.

„Wir haben 723 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten in den Kliniken in Schleswig-Holstein, davon sind 309 frei – also rund 43 Prozent“, sagt Garg. Das sei ein deutlicher Aufbau gegenüber der Zahl von Anfang März, als 649 zur Verfügung standen. Die Belegungsquote auf den „Normalstationen“ ist ähnlich. Dort gibt es 9744 Betten, davon sind laut Garg 4174 frei – eine Quote von 42,8 Prozent. Allerdings: Darüber hinaus gibt es laut Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin von gestern 329 Intensivbetten als rasch mobilisierbare Reserve.

Herausfordernd ist auch: „Rund ein Drittel der Menschen, die an Corona erkranken und behandelt werden müssen, werden dialysepflichtig“, sagt Garg. In Schleswig-Holstein gebe es zur Zeit 184 Plätze für die so genannte Blutwäsche, davon seien 138 frei.

Das Land hat wie berichtet einen Aufnahmestopp für Rehakliniken verhängt und 15 Einrichtungen zu Entlastungskrankenhäusern bestimmt. „Dort stehen insgesamt etwa 500 Betten zur Verfügung, die für die Akutkrankenhäuser in Schleswig-Holstein und Hamburg als Abverlegungsbetten zur Verfügung stehen“, so Garg. „Die ersten Patienten sind schon verlegt worden. Das ist ein schöner Erfolg, wenn man das in dieser Krise so sagen kann.“ Die Zahl der Betten könne bei Bedarf auf 3000 erhöht werden, so der Minister weiter. Die Finanzierung der Rehakliniken erfolge gemeinsam durch Bundesregelungen, die von Landesregelungen ergänzt werden.

Unterdessen wird die Schutzkleidung knapper: „Die strategische Reserve des Landes ist begrenzt und nur im Notfall nutzbar, wenn alle anderen Beschaffungsoptionen ausgefallen sind“, sagt Staatssekretär Badenhop. Die Kliniken hätten mehr Erfolg, über etablierte Beschaffungswege Nachschub zu bekommen als über den Sonderbeschaffungsweg von Bund, Ländern und Kassenärztlicher Vereinigung.

Neu sind Regeln für Pflegeheime. Neuaufnahmen sind möglich, aber erst nach zweiwöchiger Quarantäne, so Garg. Hierfür müssten die Heime Platz schaffen oder Ausweicheinrichtungen nutzen. Auch bei Spaziergängen sollen Bewohner den Kontakt zu Nicht-Bewohnern unterlassen. „Wir müssen gemeinsam für den größtmöglichen Schutz in den Einrichtungen sorgen, auch wenn damit stark einschränkende Maßnahmen verbunden sind“, sagt Garg. „Ich bitte bei allen Beteiligten um Verständnis, es geht um den Schutz von Menschenleben.“