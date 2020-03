44 Kilometer pro Tag – so schnell ist der Frühling

Avatar_shz von Frank Albrecht

06. März 2020, 16:29 Uhr

Die Geschwindigkeit, mit der sich der Frühling vom milden Süden Deutschlands in Richtung Norden ausbreitet, ist messbar: 2,5 Tage braucht der Frühling nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach pro Breitengrad, um voranzukommen. Da die Breitengrade konstant 111 Kilometer voneinander entfernt sind, bedeutet das umgerechnet eine Strecke von 44 Kilometern pro Tag. Und vom Südwesten in den Nordosten zieht er täglich mit einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern über das Land.