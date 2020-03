40 Grad Fieber: Arzt muss auf Test warten

Avatar_shz von shz.de

31. März 2020, 07:58 Uhr

Rendsburg/Schleswig | Die Kritik vieler schleswig-holsteinischer Ärzte an die Adresse des Bundesgesundheitsministeriums nimmt zu und wird teilweise heftig. Es geht um fehlende Schutzmittel wie Masken und Kleidung, die einfach nicht den Weg in die Arztpraxen finden. „Das ist ein asozialer Zustand“, schimpft ein Allgemeinmediziner aus der Nähe von Rendsburg.

Ein anderer Arzt (Name der Redaktion bekannt), der in einem Ort mitten im Lande zusammen mit drei Kollegen eine Praxis betreibt, liegt seit mehreren Tagen mit 40 Grad Fieber und starkem Husten im Bett. Einer seiner Kollegen hat daraufhin das Kreisgesundheitsamt in Kenntnis gesetzt. Eine Reaktion blieb drei Tage lang aus. Dann setzte sich die Praxis mit der Helios-Klinik in Schleswig und der Imland-Klinik in Rendsburg in Verbindung und unterbreitete das Angebot, einen Abstrich von dem erkrankten Arzt in eine der Kliniken zu bringen, um dort den Test zu absolvieren. Von beiden Kliniken gab es ablehnende Bescheide mit der Begründung, sie seien ausschließlich für stationäre Patienten zuständig.

„Es tut uns leid, aber auch für Ärzte gilt das gleiche Behandlungsprinzip wie bei normalen Patienten. Und dieser Weg führt ausschließlich über das Gesundheitsamt“, sagte gestern Christine Kunkis, Leiterin Unternehmenskommunikation und Pressesprecherin der Imland-Klinik in Rendsburg.

Gestern, rund 60 Stunden nach der Krankheitsmeldung an die Behörden, hat sich die zuständige Anlaufpraxis aus Schleswig gemeldet und die Möglichkeit eines Abstrichvorganges angeboten. Dazu der betroffene Arzt: „Immerhin geht jetzt was. Was mich ärgert ist, dass Systemrelevanz keine Rolle spielt. Ich hätte im Falle eines negativen Test schon wieder in meiner Praxis arbeiten und anderen Patienten helfen können.“

Inzwischen sind die Abstriche des Arztes, der sich auf dem Weg der Besserung befindet, und seiner Frau auf dem Weg zum Corona-Test.