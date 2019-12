33:26-Derbysieg: HC Treia/Jübek souverän und fokussiert

von Holger Petersen

01. Dezember 2019, 20:29 Uhr

Silberstedt | Der HC Treia/Jübek lässt sich in der Handball-SH-Liga auch vom zuletzt starken Nachbarn HSG SZOWW nicht aus der Erfolgsspur bringen. Mit 33:26 (18:12) behielt der HC in diesem Derby die Oberhand und hält weiter den Kontakt zur Tabellenspitze.

Trainer Sven Schmidt war zufrieden mit seiner Mannschaft: „Das war eine mannschaftlich geschlossene Leistung. Meine Jungs waren von Beginn an fokussiert und haben auch in der engen Phase vor der Pause die Ruhe behalten.“

Gestützt auf eine stabile Deckung fand der HC im Angriff gegen die 4:2-Formation der Gäste immer wieder gute Lösungen. Marten Rucha traf zum 8:5 (12.), ehe dann die von Schmidt beschriebene Phase für etwas Spannung sorgte. Nach dem 9:6 (14.) durch Timo Detlefsen kamen die Ohrstedt/Ostenfelder um den Ex-Treianer Malte Jessen wieder ins Spiel (13:12/24.). „Da hatten wir ein paar Probleme mit dem Ohrstedter Rückraum, die wir dann aber schnell in den Griff bekommen haben“, beschrieb Co-Trainer Sjören Tölle diesen Spielabschnitt. Mit fünf Toren in Folge warfen die Hausherren dann aber bis zur Pause (18:12) einen komfortablen Vorsprung heraus.

Die Vorentscheidung in diesem temporeichen Derby fiel unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Das Schmidt-Team baute den Vorsprung bis auf neun Tore (21:12/34.) aus und hatte den Gästen damit endgültig den Wind aus den Segeln genommen. Die Bemühungen der Nordfriesen, noch einmal in die Partie zurück zu finden, waren nicht von Erfolg gekrönt.

„Wir haben souverän unser Spiel durchgezogen und erst in den letzten Minuten die Zügel etwas schleifen lassen“, meinte Schmidt. So blieb der Vorsprung bis zum Treffer von Moritz Reuß (31:22/54.) konstant, ehe die Gäste in der verbliebenen Spielzeit etwas Ergebniskosmetik betreiben konnten.

Für Schmidt und seine Schützlinge gilt es jetzt, bis Weihnachten noch ein strammes Programm zu bewältigen. Am Wochenende geht es zum Tabellendritten nach Aumühle, am 19. Dezember erwartet der HC den Vizemeister HSG Tarp/Wanderup und schließlich folgt noch das Final Four Turnier im HVSH-Pokal am 21./22. Dezember in Tarp.

HC Treia/Jübek: Rewoldt, N. Klopfer – Schnoor, Kruse (4), Behmer (3), Mordhorst (4/4), Ilgner (2), Schütt (2), Rucha (5), J. Detlefsen (2), T. Detlefsen (5), Maier (3/2), Reuß (3).