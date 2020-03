30 neue Junior-Coaches

von Ulrich Schröder

03. März 2020, 18:43 Uhr

Handewitt | Mehrere Monate lang fleißig gelernt, jetzt gab es die Belohnung: An der Handewitter Siegfried-Lenz-Schule und beim FC Wiesharde gibt es 30 neue zertifizierte Junior-Coaches. Jugendobmann Bernd Schlott war als Vertreter vom FC Wiesharde vor Ort und bot den Junior-Coaches das persönliche Gespräch und die Integration in seinem Fußballverein an. Nach Beendigung der Ausbildung wird nun überlegt, auch die Ausbildung zum C-Lizenz-Trainer an der Schule anzubieten, so Schulprojektleiter Stephan Böhme und SHFV-Referent Ingo Nommensen.