30 neue Fälle in Hamburg

21. August 2020, 14:24 Uhr

Hamburg | Die Zahl der registrierten Corona-Infizierten in Hamburg ist im Vergleich zum Vortag um 30 gestiegen. Das teilte die Gesundheitsbehörde gestern auf ihrer Homepage mit. Seit Beginn der Pandemie wurden damit in Hamburg 6018 Menschen positiv auf das Virus getestet. Rund 5300 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen angesehen werden. Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Uniklinikum Eppendorf starben bisher 232 Menschen im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus.