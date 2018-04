3. Liga: Junior-Team sicher – DHK braucht noch einen Sieg

von Jan Wrege

Am letzten Wochenende war das Junior-Team der SG Flensburg-Handewitt die spielfreie Mannschaft in der 15 Vereine zählenden 3. Handball-Liga – und kann dennoch endgültig den Klassenerhalt registrieren. Die HG Hamburg-Barmbek und der VfL Fredenbeck verloren erneut und können die Nordlichter so auch rechnerisch nicht mehr einholen. „Wir sind happy, dass wir völlig unbelastet in die drei letzten Partien gehen können, die ja alle irgendwie einen besonderen Charakter aufweisen“, sagt SG-Trainer Sascha Zollinger.

Bevor die beiden Top-Clubs HSV Hamburg und TSV Altenholz an der Reihe sind, geht es heute um 19.30 Uhr in der Handewitter Wikinghalle gegen den Oranienburger HC. Die Brandenburger kamen etwas schleppend in die Saison, haben sich aber längst in der oberen Tabellenhälfte etabliert. Der Verein aus dem Großraum Berlin hat einige ehemalige „Füchse“ im OHC-Aufgebot, aber auch drei Akteure mit SG-Vergangenheit: Torwart Simon Herold, Linkshänder Lasse Scharge und Spielmacher Per Oke Kohnagel.

Der DHK Flensburg hat in der 3. Liga Nord zuletzt ansteigende Form gezeigt. Doch gegen die Ausnahmeteams Altenholz (33:38) und HSV (24:28) gab es trotz guter Leistungen keine Punkte. So kommt es für den DHK heute (19.30 Uhr), beim VfL Fredenbeck zu einem wahren Finale um den Klassenerhalt. „Ja, das kann man wirklich so sagen. Wer gewinnt, bleibt in der 3. Liga, wer verliert, geht raus“, so DHK-Trainer Jens Häusler. Sein Team steht mit 17:33 Punkten zwei Zähler vor dem Ex-Bundesligisten (15:33), der noch eine Partie mehr in der Hinterhand hat, auf dem rettenden 13. Tabellenplatz. Nach der 25:26 Hinspielniederlage würde jeder Sieg mit zwei Treffern Vorsprung oder Ein-Tore-Siege ab 27:26, den besseren Vergleich für die Flensburger bedeuten und bei vier Punkten Vorsprung den Verbleib in der 3. Liga sichern. „Nach den guten Auftritten und den Verbesserungen während der Spiele gegen Altenholz und den HSV bin ich guter Dinge, dass wir es schaffen werden“, so Jens Häusler.