3. Liga: HSG Jörl-Viöl muss Chancen besser nutzen

22. November 2019, 18:05 Uhr

Viöl | Die HSG Jörl-Viöl hatte zuletzt eine Ergebniskrise. Auf vier Siege und 8:0 Punkte folgten in der 3. Handball-Liga Nord drei Niederlagen. „Nur die Pleite in Heide tut richtig weh. Sie war unnötig, da wir bis zur 50. Minute geführt haben. Die Niederlagen in Frankfurt/Oder und gegen Hannover-Badenstedt waren okay. Gegen diese Mannschaften kann man verlieren“, meint HSG-Spielmacherin Lena Schulz.

Die routinierte Kapitänin weiß, wo der Schuh drückte. „Wir stehen richtig gut in der Abwehr, nutzen aber unsere vielen hundertprozentigen Torchancen nicht“, sagt Schulz, die mit ihrem Team heute (16.45 Uhr) den SV Henstedt-Ulzburg in der Erich-Wobser-Halle empfängt. „Die Stimmung ist sehr gut. Wir müssen mit einem positiven Gefühl ins Spiel gehen und alles reinlegen“, fordert Schulz.

Sie weiß aber um die Schwere der Aufgabe gegen den Tabellenvierten (10:4 Punkte): „Henstedt-Ulzburg hat eine sehr junge Mannschaft, die immer alles raushaut.“

Doch die zwei Punkte will die Spielmacherin unbedingt in Viöl behalten. „Wir müssen an unsere eigene Stärke glauben, denn wir können es ja. Mit Spaß am Handball wollen wir unsere Torchancen nutzen und so die Sicherheit ins Spiel bekommen. Dann werden wir auch wieder zurück in die Erfolgsspur kommen“, sagt Schulz, die den SV Henstedt-Ulzburg gemeinsam mit ihrer Mannschaft in der Tabelle überflügeln will.