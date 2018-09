Neuer Élysée-Vertrag : 20. September: Paris und Berlin pilgern nach Lübeck

Die Präsidien von Bundestag und Nationalversammlung tagen in Lübeck. Es geht um die Zusammenarbeit, damals wie heute.

von Dieter Schulz

17. September 2018, 18:03 Uhr

Die Präsidien des Deutschen Bundestages und der französischen Nationalversammlung kommen am 20. September in Lübeck zusammen. Bei der gemeinsamen Sitzung soll es unter anderem um die Rolle der Parlamente bei der Erneuerung des Élysée-Vertrages gehen. Weiteres Thema werde die Integrations- und Flüchtlingspolitik sein, sagte eine Sprecherin des Bundestages. Die Präsidien der beiden Parlamente treffen sich seit 1997 einmal im Jahr abwechselnd in Frankreich und Deutschland.



Unbekannter Gast

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) wird die französische Delegation im Lübecker Buddenbrookhaus empfangen. Der Name seines französischen Amtskollegen steht noch nicht fest. Der bisherige Parlamentspräsident François de Rugy war vor wenigen Wochen im Zuge einer Regierungsumbildung von Staatspräsident Emmanuel Macron zum neuen Umweltminister ernannt worden. Die Wahl seines Nachfolgers stehe noch aus, sagte die Bundestagssprecherin. Im Mittelpunkt des Treffens steht das weitere Vorgehen bei der Erneuerung des vor 55 Jahren vom damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer und Präsident Charles de Gaulle unterzeichneten deutsch-französischen Freundschaftsvertrages.

Im Januar dieses Jahres hatten Bundestag und Nationalversammlung in getrennten Sitzungen eine gemeinsame Resolution verabschiedet, in der sie einen neuen Élysée-Vertrag und eine verbesserte grenzüberschreitende Zusammenarbeit fordern.





Jahrhundert-Vertrag

Der als Élysée-Vertrag bezeichnete deutsch-französische Freundschaftsvertrag wurde am 22. Januar 1963 von Bundeskanzler Konrad Adenauer und vom französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle im Pariser Élysée-Palast unterzeichnet. Dieses Abkommen hat beiden Nachbarn in Europa nach langer „Erbfeindschaft“ und verlustreichen Kriegen seitdem immer enger zusammengeführt. Der Vertrag verpflichtet beide Regierungen zu Konsultationen in allen wichtigen Fragen der Außen-, Sicherheits-, Jugend- und Kulturpolitik. Ebenso wurden Treffen auf Regierungsebene in regelmäßigen Abständen beschlossen.

Der Vertrag trat nach Unterzeichnung am 2. Juli 1963 in Kraft. Ihm folgte am 5. Juli 1963 das Gründungsabkommen für das Deutsch-Französische Jugendwerk. In der Folgezeit entstanden zahlreiche Städtepartnerschaften sowie Partnerschaften zwischen Schulen und Vereinen. Zum 40. Jahrestag der Unterzeichung wurde der 22. Januar zum Deutsch-Französischen Tag erklärt. Zum 55. Jahrestag im Januar dieses Jahres forderten Bundestag und Nationalversammlung eine Neuauflage des Freundschaftsvertrages – als Zeichen im Kampf gegen Populismus und Nationalismus. AfD und Front National legen sich quer, auch Mitglieder der Linksfraktion stimmen gegen die Resolution.



Weimarer Dreieck

Das Deutsch-Französische Präsidiumstreffen wurde im Jahr 1997 in Paris ins Leben gerufen. Das letzte Treffen fand im Februar 2017 in Marseille statt. Auf der Tagesordnung des Treffens standen damals die Themen Brexit und Flüchtlingskrise. Alle drei Jahre findet zudem ein trilaterales Treffen von Deutschland, Polen und Frankreich statt – das so genannte Weimarer Dreieck. Dieses geht auf ein Treffen der Außenminister der drei Länder Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und Krzysztof Skubiszewski am 28. und 29. August 1991 im thüringischen Weimar zurück.

In ihrer zehn Punkte umfassenden „Gemeinsamen Erklärung zur Zukunft Europas“ betonten die drei Minister, dass für das Gelingen zukunftsfähiger Strukturen europäischer Nachbarschaft Polen, Deutsche und Franzosen maßgebliche Verantwortung tragen. Die Zusammenarbeit im 'Weimar-Format' sollte dazu dienen, nicht nur Polen, sondern auch andere Staaten in Mittel- und Osteuropa an die EU heranzuführen. Nach der Osterweiterung im Jahr 2004 wurde das Weimarer Dreieck immer stärker ein Gesprächsforum von gleichberechtigten Partnern zu aktuellen europapolitischen Fragen.