20 Minuten Zeit für jedes Schiff

Wedel: Hochsaison im Yachthafen Hamburg

von Kira Oster

08. April 2019, 12:00 Uhr

Sonne und Temperaturen von mehr als 20 Grad sorgten für Hochbetrieb im Hamburger Yachthafen. Viele Bootsbesitzer überprüften die Taue, legten letztmals vor dem Saisonstart Hand an, um mit Pinsel und Farbe Schönheitsreparaturen durchzuführen oder schrubbten das Deck.

Jan Lietzmann aus Blankenese kümmert sich um den Mast seines J80, einem Segelschiff für Regattafahrten. „Ich habe mich danach gerichtet, wann noch Kranzeiten zu bekommen waren. Dass das Wetter jetzt so mitspielt, ist nice to have“, sagt er. Große Pläne für die Saison hat er noch nicht. „Das Boot kommt erstmal ins Wasser, und dann schau ich mal weiter, wie die Saison wird.“

Dafür, dass die etwa 1100 Schiffe aus dem Winterlager ins Wasser kommen, sind die vier Hafenmeister und ein Helfer verantwortlich. „Alle 20 Minuten geht ein Schiff rein“, sagt Holger Petersen, der am Sonnabend Dienst hat. Seit Mitte März sind die Hafenmeister täglich im Einsatz. „Wer hier seinen Liegeplatz hat, bekommt direkt einen Termin“, sagt er. Am Sonnabend und Sonntag werden die privaten Boote ins Wasser gelassen.

„Als es Anfang März so warm war, wollten die Ersten schon ins Wasser. Das ging aber nicht“, berichtet Petersen. Seitdem klar war, dass der Frühling langsam Einzug hält, sei die Liste im Hafenmeisterhaus schnell voll geworden. Bis zu 16 Tonnen kann der Kran heben. „Die kleinsten Boote sind etwa 4,5 Meter lang und wiegen 400 bis 500 Kilogramm“, berichtet Petersen. Sie sind eine größere Herausforderung für die Hafenmeister als große Schiffe. „Wir müssen die Gurte sehr eng machen, damit sie nicht rausrutschen. So kann man den Kran schlechter fahren.“

„7,6 Tonnen. Das ist ja ein Spielzeug“, ruft Petersen Rüdiger Meyer zu. Am Haken hängt das Schiff von dessen Freund. „Der ist für seine Verhältnisse echt ruhig. Vielleicht bekommt er langsam Routine“, kommentiert Meyer die teils hektischen Bewegungen an Bord und schiebt nach: „Nach 30 Jahren wird er ruhiger, aber vermutlich bin ich auch so, wenn mein Schiff ins Wasser geht.“ Magenschmerzen, Aufregung, Angstzustände – die habe er, wenn das eigene Schiff an den Haken komme. „Erzähl kein Seemannsgarn“, ruft ein Helfer rüber. „Mach ich gar nicht. Ich sage nur die Wahrheit“, kontert Meyer. „Man fragt sich, ob der Motor richtig zieht, die Kühlung funktioniert. Das kann man ohne Wasser ja nur mit viel Aufwand testen“, sagt Meyer. „Die Angst ist unbegründet, aber trotzdem da.“

Für Andreas „Atsche“ Egger und Sohn Steven von Yachtbau Wedel ist das Kranen Routine. 70 Boote sind in der Werft im Winterlager. „Wenn die Sonne scheint, werden alle juckig“, sagt Andreas Egger. „Im Winter sieht man keinen, aber dann geht es rund.“ Zwölf-Stunden-Tage seien derzeit normal, denn jeder will, dass sein Schiff fit für die Saison wird. „Bei uns ist volle Kanne angesagt“, sagt Andreas Egger.