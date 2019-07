20. Kultursommer läuft sich warm

Kunst, Literatur, Führungen und Musik /Übertragung der Sommeroper vom Rathausplatz: In diesem Jahr erstmals auch in Neumünster

von Rieke Beckwermert

01. Juli 2019, 09:32 Uhr

Kiel | Nach der Kieler Woche – ist vor dem Kultursommer: Was im Jahr 2000 als Sofortmaßnahme gegen das „Langeweile-Loch“ nach den zehn tollen Tagen von der Kieler Ratsversammlung veranlasst wurde, hat sich inzwischen zu einem breit gefächerten, hochkarätigen Rundum-Programm für jeden Geschmack und jedes Alter gemausert. In diesem Jahr geht der Kieler Kultursommer in die 20. Runde.

Es gibt bewährte Veranstaltungen und Höhepunkte wie die Museumsnacht Ende August, die Theater-Vorstellungen im Rathaus-Innenhof „Der kleine Prinz“) oder die wöchentlichen Lesungen für Kinder am Strand und auf Schiffen, die Konzertreihe Bootshafensommer und natürlich die Sommeroper am Rathausmarkt (in diesem Jahr „Aida“ von Verdi, ab 24. August, jeweils 20 Uhr). In diesem Jahr wird die beliebte Live-Übertragung auf Leinwände erneut die Stadtgrenzen Kiels verlassen: Neben Preetz ist erstmals Neumünster dabei. Im Park und vor der Kulisse des Caspar-von-Saldern-Hauses können alle musikbegeisterten Neumünsteraner „umsonst und draußen“ der Oper lauschen. Wenn es nach Johannes Hesse von Kiel-Marketing geht, könnten im nächsten Sommer sogar die amerikanische Partnerstadt San Francicsco und das chinesische Qingdao in den Genuss einer Leinwand-Übertragung der Sommeroper kommen. „Aber das ist, wie so vieles, eine Frage des Geldes“, so Hesse.

Die Stadt und Kiel-Marketing, welche gestern das Bündel aus insgesamt mehr als 300 Veranstaltungen aus eigener Organisation sowie Events Dutzender privater Veranstalter unter dem Dach „Kieler Kultursommer“ vorgestellt haben, versprechen neben diesen Höhepunkten ein buntes Spektrum an Programmpunkten für die Sommermonate Juli und August – aus Literatur, Musik, Kunst, Führungen – und vor allem: ganz vielen Gelegenheiten, draußen im und am Wasser und oft auch kostenlos Kieler Kultur zu genießen.

Konzerte, Poetry Slams, Lesungen, Theater, Tanzkurse, Jam Sessions, Vorträge, Ausstellungen, Führungen, Musikfestivals und Stadtspaziergänge – „die Angebote lassen keine Wünsche offen“, ist Angelika Stargardt von der Stadt Kiel überzeugt.



> Das gesamte Programm erscheint in der Sommerausgabe der Broschüre „Fördelotse“ von Kiel-Marketing. Die Broschüre liegt in den beiden Kieler Rathäusern, bei der Tourist-Information, in Gaststätten, Hotels und vielen anderen Einrichtungen kostenlos zum Mitnehmen aus. Außerdem sind die Termine im Internet unter www.kiel.de/kultursommer zu finden.