20-Euro-Münze zum Beethoven-Jubiläum

Avatar_shz von Frank Albrecht

06. März 2020, 16:29 Uhr

Zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven hat das Bundesfinanzministerium eine 20-Euro-Silbermünze herausgegeben. Die Münze wird am Dienstag im Bonner Beethoven-Haus vorgestellt. Der Entwurf der Münze stammt vom Künstler Hannes Dauer. Die Bildseite zeige eine kraftvolle und präsente Darstellung des Komponisten mit einer Geste, die verschiedene Deutungen zulasse, so das Ministerium. Zu sehen sei Beethoven in konzentrierter Pose beim Zuhören.