14 000 neue Wohnungen

19. Mai 2020, 16:02 Uhr

Kiel | 13 668 neue Wohnungen – so viele wurden nach Angaben des Statistikamts Nord in Schleswig-Holstein im Jahr 2019 fertig gestellt. Insgesamt machten diese eine Wohnfläche von 1 289 100 Quadratmetern aus. Damit wurden 1643 mehr neue Wohnungen fertiggestellt als im Jahr 2018 (plus 13,7 Prozent).

Auch bei den Baugenehmigungen lag Schleswig-Holstein 2019 weiter auf hohem Niveau. Mit 15 435 Wohnungen stieg die Zahl der Baugenehmigungen gegenüber 2018 um vier Prozent.