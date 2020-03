139 Tafeln Schokolade im Einkaufstrolley

Avatar_shz von Frank Albrecht

06. März 2020, 16:29 Uhr

Eine Ladendiebin hat in einem Hamburger Supermarkt 139 Tafeln Schokolade auf einmal geklaut. Wie die Polizei in der Hansestadt gestern mitteilte, lud die 41-Jährige eine Packung nach der anderen in einen Einkaufstrolley, mit dem sie anschließend das Geschäft verließ. Sie wurde allerdings von einem Ladendetektiv beobachtet, der die Verdächtige aufhielt und die Polizei alarmierte. Wofür die wegen Ladendiebstahls einschlägig polizeibekannten Frau eine derart große Schokoladenmenge benötigte, sei „nicht überliefert“. Die Verdächtige kam in Untersuchungshaft.