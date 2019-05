13,76 Sekunden: Hürdensprinterin Anna Jablonski knackt die EM-Norm

von Holger Petersen

29. Mai 2019, 12:26 Uhr

Glücksburg | Die U20-Bundeskader-Athletin Anna Jablonski vom TSV Glücksburg 09 hat bei den Chrono-Classics in Weinheim (Baden-Württemberg) mit 13,76 Sekunden über die 100 m Hürden die Norm für die U20-Europameisterschaft in Schweden um vier Hundertstel unterboten.

„Das Rennen war einfach perfekt für mich“, jubelte die 18-jährige Leichtathletin, die sich bei ihrem Trainer Horst Menzel, ihren Eltern und ihrem Sponsor (Edeka Matthiessen Glücksburg) für die Unterstützung bedankte. „Es ist auf jeden Fall eine große Erleichterung, dass ich die EM-Norm schon mal in der Tasche habe.“ Bereits im Vorlauf ließ Jablonski den Hürdenwald in starken 13,87 Sekunden hinter sich. Nur Gesa Tiede vom USC Mainz war etwas schneller.

Doch damit hat sie die Teilnahme an der Europameisterschaft noch nicht endgültig sicher. Die zweite Voraussetzung ist die erfolgreiche Teilnahme an der sogenannten „Bauhaus-Gala “ am 29. Juni in Mannheim, bei der vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) bevorzugt die drei stärksten Athletinnen nominiert werden. Der erste Schritt ist jedenfalls getan, der zweite dürfte mit einer Bestätigung der Leistung von Weinheim und weiteren Starts in Zeven und Lübeck im Bereich des Möglichen sein.

Jablonskis Trainingspartner Tom Heyer (U20) lief beim 2. Hamburg running Läufermeeting im Hamburger Hammer Park die 800 Meter in guten 1:58,92 Minuten. Auf den letzten 200 Metern zog er das Tempo nochmal kräftig an, aber etwas zu spät, da das Rennen bis zur Hälfte zu langsam gestaltet wurde. Trotzdem ist die Norm für die Deutsche Meisterschaft (1:56,70) ein großes Stück nähergerückt. „Schritt für Schritt“, lautet Heyers Devise für weitere Starts in Pinneberg, Lübeck und Hamburg. „Ich weiß, dass es schwer wird. Aber es ist nicht unmöglich, die Norm zu packen – und das werde ich“, gibt sich Tom Heyer kämpferisch.