120-Millionen-Auftrag von der Bundeswehr

Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft erhält zweites Großprojekt

Flensburg | Bei der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft geht es in diesen Tagen Schlag auf Schlag. Die FFG hat einen weiteren Auftrag der Bundeswehr übernommen. Ab Februar 2020 sollen die Flensburger in einem Übungszentrum des Deutschen Heeres, dem Gefechtsübungszentrum Gardelegen in Sachsen-Anhalt, einen Großteil der Materialerhaltung übernehmen.

Gestern wurden dafür die Verträge unterzeichnet. Die FFG agiert dabei als Unterauftragnehmer der Firma SAAB. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die FFG in den kommenden Jahren insgesamt 181 leicht gepanzerte Kettenfahrzeuge vom Typ Wiesel für die Bundeswehr modernisieren soll. Auch dabei handelt es sich um einen millionenschweren Auftrag. Das Gesamtvolumen ist unbekannt. Eine erste Tranche des Auftrages soll 25 Millionen Euro betragen. Kern des Auftrages ist die Umrüstung der unter anderem bei Fallschirm- und Gebirgsjägerverbänden eingesetzten Waffenträger auf das moderne Panzerabwehrraketensystem MELLS.

Der gestern besiegelte Gesamtauftrag, der von dem ersten Geschäft unabhängig ist, hat nach Angaben der Bundestagsabgeordneten Petra Nicolaisen und Johann Wadephul (beide CDU) ein Volumen von fast 120 Millionen Euro und soll bis zum Sommer 2026 laufen. Für die FFG sei das eine „tolle Nachricht“, so Nicolaisen. Das gelte auch für den gesamten Wirtschaftsstandort Flensburg. Die FFG zählt in der Stadt zu den größten Arbeitgebern und befand sich in den vergangenen Jahren auf Wachstumskurs. „Saab und die FFG haben sich in einem harten Wettbewerb gegen große Konkurrenten durchsetzen können. Das spricht für die große Expertise, die Firmen aus unserer Region in die Waagschale werfen können“, sagt Nicolaisen.

Johann Wadephul, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, stellte in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung des Gefechtsübungszentrums hervor. Es sei „eine der Perlen der Bundeswehr“. Ein solcher Auftrag sei „schon prestigeträchtig“.

Das Gefechtsübungszentrum Gardelegen ist die zentrale Ausbildungseinrichtung für alle Verbände und Einheiten des Heeres. „Alle Verbände des Heeres, die in die Auslandseinsätze gehen oder für die Nato bereitgestellt werden, werden im Gefechtsübungszentrum auf Herz und Nieren geprüft und unter Gefechtsbedingungen trainiert“, erklärt Wadephul.

Der Auftrag hatte sich zuletzt verzögert. Erst in der abschließenden Sitzung des zuständigen Haushaltsausschusses des Bundestages zum Verteidigungshaushalt des kommenden Jahres war es Mitte November zu einer Freigabe des Auftrages gekommen. Hintergrund der Verzögerungen war ein Rechtsstreit, durch den nach Angaben von Wadephul zeitweilig sogar die Einstellung des Übungsbetriebs auf dem Gelände gedroht hatte. „Dass dort der Betrieb läuft, ist absolut unverzichtbar für die Bundeswehr“, stellte der CDU-Politiker klar.

Hervorgegangen ist die FFG einst aus der benachbarten Werft. 1963 hatte die Flensburger Schiffbaugesellschaft (FSG) einen Bereich für Kettenfahrzeuge gegründet, 1980 wurde daraus das Unternehmen FFG, das inzwischen keinerlei Kontakte mehr zum einstigen Mutterunternehmen unterhält.