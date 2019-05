103 Kubikmeter Müll gesammelt

von Rieke Beckwermert

28. Mai 2019, 09:53 Uhr

Kiel | Im März hatte der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) zur Aktion „Unser sauberes Schleswig-Holstein“ die Kieler zum „Frühjahrsputz“ aufgerufen, um wild abgelagerten oder achtlos weggeworfenen Müll von öffentlichen Flächen aufzusammeln. Es folgten zwischen März und Ende Mai insgesamt 27 Putzaktionen in Stadtteilen, an Stränden, in Wäldern, Parks und auf Grünflächen. Rund 3.200 Freiwillige beteiligten sich. Zur Unterstützung teilte der ABK 1.000 Greifer, 380 Sammeleimer, 1.500 Abfallsäcke sowie Abfallbehälter aus. Die stadtweit gesammelte Abfallmenge umfasste insgesamt 103 Kubikmeter. Die nächste Gelegenheit, einen Beitrag zu Stadtsauberkeit zu leisten, besteht am Dienstag, 4. Juni. Mit der Unterstützung des ABK wollen Studierende der Kieler Uni ihren Campus vom Abfall befreien und laden Interessierte ein, sie zu unterstützen. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Fahrradständer vor der Mensa I.