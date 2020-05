Steuereinnahmen: Bis 2024 erwartet Finanzminister Scholz ein Minus von insgesamt 315,9 Milliarden Euro

14. Mai 2020, 20:09 Uhr

Berlin | Bund, Länder und Kommunen müssen in diesem Jahr mit 100 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen rechnen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will dennoch nichts auf den Prüfstand stellen. In den vergangenen Jahren war die Steuerschätzung für den Bundesfinanzminister stets ein freudiges Ereignis. Die Einnahmen legten zu, neue Ausgaben und Projekte standen nicht infrage. Auch jetzt will Bundesfinanzminister Olaf Scholz weder an der Grundrente noch an teilweisen Soli-Abschaffung rütteln. „Wir können uns leisten, was wir uns bisher vorgenommen haben“, sagte er bei der Vorstellung der diesmal eher betrüblichen Zahlen.



Wie viele Einnahmen brechen Bund, Ländern und Kommunen Weg?

Die Steuerschätzer errechnen auf Basis der Frühjahrsprognose für die Wirtschaft, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln werden. Die Prognose geht von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von 6,3 Prozent in diesem Jahr aus, rechnet aber im nächsten Jahr schon wieder mit einem Plus von 5,2 Prozent. Insgesamt fallen die Steuereinnahmen um 100 Milliarden Euro geringer aus als noch im November angenommen - sie gehen damit von 816,4 Milliarden auf 717,8 Milliarden Euro zurück. Mit 44 Milliarden Euro weniger Einnahmen muss der Bund rechnen, die Länder mit 35 Milliarden Euro weniger, die Einnahmen der Gemeinden sinken um 15,6 Milliarden Euro. Auch für die nächsten Jahre wird mit Ausfällen in Höhe von etwa 50 Milliarden Euro insgesamt jährlich gerechnet.



Kommt nach der Krise das große Sparprogramm?

Bund, Länder und Kommunen nehmen neue Schulden auf, um die Kosten der Krise zu stemmen. Allein der Bund hat einen Nachtragshaushalt in Höhe von 156 Milliarden Euro verabschiedet, um unter anderem die medizinische Versorgung zu sichern und Hilfen für Selbständige zu finanzieren. Im Juni soll außerdem ein großes Konjunkturprogramm beschlossen werden, um die Wirtschaft wieder ins Laufen zu bringen. Auch das wird viel Geld kosten. „Klotzen statt kleckern“, hat Scholz als Motto ausgegeben. Er bekräftigte jetzt, dass er nicht gegen die Krise ansparen will. Das wäre ein Fehler. „Eine rigide Sparpolitik wäre ein schwerer Fehler“, sagte er. An den Ausgaben des Staatshaushalts, auch den Sozialleistungen, will er nicht rütteln. Gleichzeitig stellt er den Kommunen, denen jetzt vor allem Gewerbesteuern wegbrechen, Hilfe in Aussicht. Auch an der Einführung einer Grundrente für Rentner mit geringen Bezügen will er festhalten. „Wir geben großen Unternehmen Kredite von mehreren Milliarden Euro. Und dann kommt jemand daher und sagt, die Grundrente, die knapp über eine Milliarde kostet, können wir aber nicht bezahlen. So jemand gehört eigentlich ausgebuht“, sagte Scholz. Ob weitere Schulden aufgenommen werden müssen, will Scholz von einer außerplanmäßigen weiteren Steuerschätzung im Herbst abhängig machen.



Kann sich Deutschland das alles leisten?

Viele Experten beantworten diese Frage eindeutig mit ja. Allerdings sind auch Deutschlands Möglichkeiten nicht unbegrenzt. Da die Einnahmen in den vergangenen Jahren sprudelten und die Verschuldungsquote, der Anteil der Schulden am Bruttoinlandsprodukt, bei nur 60 Prozent lag, gibt es Spielraum. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hält eine Schuldenquote von 80 Prozent für verkraftbar. Trotzdem müssen die Schulden auch zurückgezahlt werden. Das funktioniert nur, wenn die Wirtschaft zügig wieder anspringt. Einig sind sich die Experten darin, dass der Staat vor allem große Unternehmen nicht dauerhaft stützen kann.

Was sagen Opposition und Verbände?

Die Grünen meinen, dass es auf lange Sicht mehr Kosten würde, nicht zu handeln oder jetzt zu sparen. Deren haushaltspolitischer Sprecher Sven-Christian Kindler fordert ein 100 Milliarden Euro schweres Konjunkturprogramm, dazu 500 Milliarden Euro für ein „sozial-ökologisches“ Investitionsprogramm, „damit unsere Wirtschaft klimaneutral wird“. Dazu sollen weitere Kredite aufgenommen werden. Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im Bundestag, Christian Dürr, fordert dagegen, „alle unnötigen Ausgaben wie E-Auto-Prämien und das Baukindergeld auf den Prüfstand zu stellen“. Die SPD müsste sich von der Grundrente verabschieden. „Union und SPD müssen jetzt einen Sparkurs einlegen“, so Dürr.